Fußball: Ein ruhiger Auftakt ins Jahr 2020 ist es nicht gerade für Patric Schmidt. Der Vorstand Jugend des FC 03 Radolfzell hat derzeit alle Hände voll zu tun bei der neunten Auflage des Sparkassen-Cups, der seit dem 2. Januar in der Unterseehalle ausgetragen wird und am Dreikönigstag seinen Abschluss findet.

Positive Zwischenbilanz

Die Zeit für eine kurze Zwischenbilanz nimmt sich der geschäftige Turnierorganisator aber – und die fällt rundum positiv aus. „Die sportliche Qualität war bisher hervorragend“, sagt Schmidt, der auch mit dem Zuschauerzuspruch sehr zufrieden ist. „Die Turniere waren gut besucht und die Stimmung in der Unterseehalle war fantastisch. Und was mich ganz besonders freut: Alle Spiele verliefen äußerst fair. Die Atmosphäre war großartig!“

Balingen gewinnt U-11-Turnier

Beim U-11-Turnier, bei dem neben dem Gastgeber-Team des FC 03 Radolfzell aus dem Bezirk Bodensee auch die Nachwuchskicker des SC Pfullendorf und der SG Dettingen-Dingelsdorf am Start waren, setzte sich im ersten Halbfinale die TSG Balingen mit 3:1 gegen den SV Zimmern durch. Ebenfalls ins Endspiel zog der Freiburger FC durch einen 2:1-Erfolg im Stadtderby gegen die Sportfreunde Eintracht Freiburg ein. In der Gruppenphase hatte der FFC noch 3:0 gegen Balingen gewonnen. Im Finale drehten die Schwaben dann den Spieß um und holten sich mit einem 4:0-Sieg den Turniersieg.

FC Radolfzell nutzt Heimvorteil

Das U-15-Abendturnier war ausschließlich mit regionalen Vertretern besetzt. Hier nutzte der FC 03 Radolfzell den Heimvorteil und setzte sich vor dem TV Konstanz und der SG Höri durch.

Vorfreude aufs Wochenende

Bei Patric Schmidt herrscht nun große Vorfreude auf die Turniere am Wochenende. „Die Grashoppers aus Zürich, der SSV Ulm 1846, der FSV Frankfurt, der SC Freiburg – das sind große Namen. Da ist viel Qualität am Start“, hofft Schmidt auf spannende Spiele beim U-13-Turnier, das am Samstag um 10 Uhr beginnt, und beim Kräftemessen der U-12-Nachwuchsfußballer, das am Sonntag ebenfalls ab 10 Uhr ausgetragen wird.

Abschluss an Dreikönig

Am Dreikönigstag bilden dann ein Spieltag der F-Jugend (ab 9 Uhr) und der Bambini (ab 14.30 Uhr) den Abschluss des neunten Sparkassen-Cups des FC 03 Radolfzell. Der Eintritt ist frei.