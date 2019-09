Fußball, Oberliga

1.FC Rielasingen-Arlen

SV Linx

2:3 (2:1)

Auf Grund zum Teil gravierender Abwehrfehler musste der 1.FC Rielasingen-Arlen trotz früher Führung gestern gegen das bisherige Schlusslicht SV Linx seine erste Heimniederlage hinnehmen. Zwar waren die Gastgeber technisch überlegen, doch die Gäste agierten zielstrebiger und schnörkelloser und kamen so nicht ganz unverdient zu ihrem ersten Saisonsieg.

Guter Auftakt

Und dabei fing der Abschluss der zwei Englischen Wochen aus Rielasinger Sicht sehr vielversprechend an: zweite Minute, zweiter Angriff, erstes Tor! Christian Mauersberger konnte an der Strafraumgrenze Maß nehmen und zirkelte das Leder unhaltbar in die lange Ecke. Und weiter praktizierte die Elf von Trainer Michael Schilling ihr Pressingspiel und ließ die Gäste kaum aus der eigenen Hälfte kommen – alles schien zu stimmen auf dem Weg zum dritten Heimsieg. Doch nach so etwa zehn Minuten hatte das körperlich deutlich überlegene Schlusslicht das Gegenmittel gefunden. Denn während sich nun die Rielasinger Spieler viel zu oft im Dribbling und Kurzpassspiel versuchten und sich dabei zumeist verhedderten, agierte der SV Linx mit weiten Bällen und brachte dabei die wieder einmal nicht sattelfeste Rielasinger Abwehr mächtig in Bedrängnis.

Viel Raum für Vollmer

Und daher fiel dann der Ausgleich in der 25. Spielminuten nicht ganz überraschend. Die Gäste wurden bei ihrem Angriff über die rechte Seite nicht konsequent genug gestört und auch in der Mitte hatte Adrian Vollmer nach Flanke viel zu viel Raum, den er nutzte.

Viele Torraumszenen

Für die Zuschauer folgte nun ein sehenswertes Spiel mit Torraumszenen auf beiden Seiten. Der SV Linx wirkte dabei keineswegs wie ein Schlusslicht. In der 40. Spielminute dann eine unübersichtliche Situation im Linxer Strafraum, Schiedsrichter Heiker kontaktierte kurz seinen Assistenten und entschied danach auf Handspiel und Strafstoß. Nedzad Plavci ließ sich diese Chance zum erneuten Führungstreffer kurz vor der Pause nicht entgehen.

2:2 durch Rubio

Nach der Pause setzte zwar Stark mit einem Distanzschuss den ersten Akzent, doch schon wenig später erneut viel zu viel Raum für die Gästespieler und Marc Rubio hatte nach einer Flanke wenig Mühe, zum 2:2 einzuschieben.

Leichtsinn an der Strafraumgrenze

Es passte ein wenig ins Bild, dass ein grober Schnitzer für den Siegtreffer sorgte. Nach einem gefährlichen Dribbling an der eigenen Strafraumgrenze verlor Nicola Guglielmelli den Ball an Madihi, der auch Torhüter Mendes ausspielte und ins leere Tor schob. Noch wäre genug Zeit für eine Wende gewesen, doch die Gäste aus Linx waren dem 2:4 näher als die Gastgeber dem Ausgleich.

1.FC Rielasingen-Arlen: Mendes, Rasmus, Compagnucci Almeida, Kunze (84. Winterhalder), Plavci, Sadiku (74. Ruberto), Guglielmelli (67. Kunz), Stark, Mauersberger, Berger, Battaglia. – Tore: 1:0 (2.) Mauersberger, 1:1 (25.) Vollmer, 2:1 (41.) Plavci (Strafstoß), 2:2 (49.) Rubio, 2:3 (54.) Madihi. – SR: Heiker (Sulzfeld). – Z: 470.