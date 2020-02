Der Radsportbezirk Hegau-Bodensee trug in der Schulsporthalle von Aach den ersten von vier Durchgängen der Bezirks-Pokal-Serie aus. Zeitgleich fuhren die Junioren um die Bezirkstitel sowie um die Fahrkarte zur Baden-Württembergischen Junioren-Meisterschaft am 3. März in Stockach.

Nach knapp sechs Stunden hatten die 66 Starter aus Aach, Klengen, Nenzingen, Orsingen, Reichenau und Volkertshausen ihre Kür absolviert. Neue Gesichter waren vor allem in den Schüler-Disziplinen zu sehen, und entsprechend groß war der Andrang im Zuschauerbereich.

Die jüngsten Sportler, egal ob auf dem Einrad oder dem Kunstrad, hatten die meisten Fans dabei, und so wurden ihre Auftritte mit teilweise sehr großem Applaus honoriert. „Zu Beginn der neuen Saison waren die Leistungen noch nicht perfekt. Die meisten starteten mit neuen und schwierigeren Programmen, da die Punktewerte gegenüber 2019 im UCI-Reglement sehr stark verändert wurden“, sagte der sportliche Leiter Frank Ruhland aus Nenzingen.

„Von den 13 Startern in der Juniorenklasse haben sich vier Aacher Mannschaften sowie jeweils eine vom RV Klengen und RMSV Nenzingen für die Baden-Württembergische Meisterschaft qualifiziert.“ Daneben schafften im 1er Kunstrad der Juniorinnen Lucia Temme (Orsingen) und Viviana Klesel (Nenzingen) die Norm.

Spannung in der U19

Sprichwörtlich ein Exot im 1er Kunstrad ist Jonathan Ruhland (Nenzingen) als einziger Junge. Er meisterte seine Kür sehr gut. Eine Verwechslung der Übung verhinderte jedoch eine bessere Punktzahl als 25,23. Bei den Mädchen U15 setzte sich Mia-Marie Muffler (Orsingen) wie erwartet mit 64,07 Punkten an die Spitze, vor Susan Wetsch und Lena Schöneherr (beide Nenzingen) die 45,69 bzw. 39,08 erfuhren.

Sara Knobelspies (Volkertshausen) führt mit 58,47 Punkten das Feld bei den U13-Mädels an. Dahinter folgen Ida Harnest und Rosalie Stemmer (beide Orsingen) mit 42,99 bzw. 36,66. Clara Kerber (Orsingen) fuhr in der Klasse U11 mit 22,15 das höchste Ergebnis vor Lola Kleinstück (Volkertshausen). Bei den Juniorinnen U19 machten es Lucia Temme (Orsingen) und Viviana Klesel (Nenzingen) spannend. 80 Punkte war ihr Ziel, um in Stockach dabei zu sein. Beide leisteten sich Patzer und waren erleichtert über 81,25 (Temme) und 81,07 Punkte (Klesel).

In der Eliteklasse zeigte Abonnementsieger Dennis Auer (Nenzingen) mit 121,32 Punkten sein Können. So gut ist er noch nie in die Saison gestartet. Das Nachsehen hatte Nadja von Albedyhll (Nenzingen) die mit 68,3 Punkten zufrieden sein musste. Eine Topleistung zeigte das 2er Schüler-Paar Lena und Eva Streit (Orsingen). Am Ende standen 80,4 Punkte auf der Anzeige. Ein Spitzenwert, mit dem sie zu den deutschen Top-2ern im Nachwuchs zählen.

Im Bezirks-Pokal fahren bei den Mannschaften die Jungs und Mädchen im Kunstrad in einer Disziplin. In allen Kunst- und Einraddisziplinen liegen Schüler aus Aach in Front. Jeweils die erste Aacher Mannschaft liegt dabei auf Platz eins. Doch auch die weiteren Mannschaften aus Aach, Klengen und Reichenau zeigten gute Ansätze.

Die Trainer sind zufrieden

In den Mannschaftsdisziplinen gewann der RMSV Aach alle vier Junioren-Bezirksmeistertitel (4er Kunstrad Juniorinnen, 4er Einrad Junioren sowie im 6er und 6er Einrad). „Wir Trainer waren mit den Leistungen unserer Sportler zufrieden, zumal wir alle Programme aufgrund der Reglementänderungen umstellen mussten. Zu Beginn der Saison darf auch noch was schiefgehen“, lautete so das Fazit von Aachs Chef-Trainerin Katja Gaißer. (ws)