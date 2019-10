Fußball-Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FSV Bissingen (Sonntag, 15 Uhr, Talwiese). – Die Pokalhürde im Achtelfinale des Verbandspokals beim FV Schutterwald übersprang die Mannschaft von Michael Schilling mit einem sicheren 4:0-Sieg, musste dabei aber schon früh auf Sebastian Stark verzichten, der in der Anfangsviertelstunde mit einer Muskelverletzung vom Feld musste. Insgesamt nutzte der Trainer das Pokalspiel, um manch einem Akteur aus der Stammformation eine Verschnaufpause zu gönnen, oder angeschlagene Spieler zu schonen.

Keine Entwarnung von der Verletztenliste

Von der Verletztenliste gibt es noch keine Entwarnung. Tobias Bertsch, Silvio Battaglia, Gian-Luca Wellhäuser und Frederick Bruno sind zwar wieder im Lauftraining, aber ein schnelles Comeback ist nicht in Sicht. Auch deshalb war Michael Schilling froh, dass mit Julian Hodek ein Talent, nach einer langen Verletzungspause, zum Kader dazu gestoßen ist und in Schutterwald seinen ersten Einsatz geben konnte

Nach zuletzt zwei Siegen hat die Talwiesen-Elf wieder Anschluss ans Tabellenmittelfeld gefunden. Doch was ist schon ein Mittelfeld? Platz vier belegt derzeit der VfB Stuttgart II mit 14 Punkten und Platz 13 die Hegauer (13). Die Tabelle ist unglaublich eng zusammen.

Schilling mit Kampf und Laufbereitschaft zufrieden

Michael Schilling war zuletzt mit dem Kampf und der Laufbereitschaft seiner Mannschaft sehr zufrieden, erwartet aber mit dem FSV 08 Bissingen einen ganz starken Gast auf der Talwiese. Auch wenn der FSV 08 aktuell ebenfalls 13 Punkte aufweist, die Bilanz der Gäste seit dem Wiederaufstieg 2014 liest sich eindrucksvoll. Die Plätze 3, 2, 4 und 3 wurden belegt, vergangene Saison scheiterten sie im Kampf um Platz zwei im direkten Duell am letzten Spieltag mit 3:4 gegen die Stuttgarter Kickers, die in dieser Saison auf heimischem Gelände mit 3:2 geschlagen wurden. Michael Schilling erwartet, dass sich die Schwaben schon bald in Richtung Tabellenspitze orientieren. Am vergangenen Spieltag musste der FSV 08 im Heimspiel gegen den FC 08 Villingen in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen, ansonsten wäre er schon auf Platz vier gelandet. Überhaupt war bisher viel Spektakel in den bisherigen Spielen des FSV – 21:19 Tore sprechen für sich.

Bissingen mit gewachsenem und erfahrenem Kader

Herausragender Torschütze ist Simon Lindner, die Gäste verfügen über einen gewachsenen und erfahrenen Spielerkader. Der Erfahrenste ist der 35-jährige Patrick Milchraum, der bei 1860 München und Alemannia Aachen auf mehr als 100 Zweitligaeinsätze gekommen ist. Auch der Trainer hatte als Spieler reichlich Profierfahrung. Alfonso Garcia spielte lange Jahre bei der SpVgg Unterhaching. Die Gäste hatten am Donnerstag übrigens kein Pokalspiel. (te)