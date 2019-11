Herr Leitenmair, am Samstag steht für Ihre Turner der vielleicht entscheidende Wettkampf um den Klassenerhalt gegen Vinnhorst an. Wie ist es derzeit um Ihren Schlaf bestellt?

Ach, ich bin noch relativ entspannt. Aber die Anspannung wächst von Tag zu Tag. Das ist am Samstag in der Tat der absolute Showdown für uns.

Wenn man sich die Tabelle anschaut, sollte ein Sieg gegen das sieglose Schlusslicht Vinnhorst doch wohl drin sein.

Die Tabelle trügt. Der TuS Vinnhorst hat zwar noch keinen Sieg geholt, hatte aber bisher auch die ganz großen Kaliber als Gegner und seine Topturner nicht immer am Start. Gegen uns werden die sicherlich alles aufbieten. Und mit dem russischen Nationalturner Vladislav Poliashov und dem Spanier Rayderley Miguel Zapata Santana, der ist WM-Bronzemedaillengewinner, haben die richtig gute Turner.

Wäre denn bei einer Niederlage der Klassenerhalt verspielt für den StTV?

Nein, wir hätten dennoch eine kleine Chance, drinzubleiben. Aber darauf wollen wir uns nicht verlassen. Am Samstag hilft kein Taktieren, nur Vollgas. Mit einem Sieg hätten wir den Klassenerhalt sicher in der Tasche.

Ivan Stretovich vom StTV Singen. | Bild: privat

Wäre denn der Abstieg ein Weltuntergang für den StTV Singen?

Nein, sicherlich nicht. Wir sind nach unserem Aufstieg ganz cool in die Saison gestartet, nach dem Motto, das nehmen wir jetzt mal mit und freuen uns, gegen die besten Turner Deutschlands und der Welt antreten zu dürfen, einfach ein Jahr genießen. Aber jetzt haben die Jungs Blut geleckt und wollen mit aller Macht in der Liga bleiben. Es reicht uns nicht, eine schöne Zeit in der Bundesliga gehabt zu haben und dann alles abzuhaken. Nein, wir kämpfen, um drinzubleiben. Aber wenn es dann doch nicht klappen sollte, dann turnen wir eben in der 2. Bundesliga – und versuchen, wieder nach oben zu kommen.

Wie sind Sie mit den bisherigen Auftritten Ihrer Turner zufrieden?

Bis auf den Wettkampf in Pfuhl war das eine sensationelle Runde. Wenn ich nur an den überraschenden Sieg gegen Cottbus denke – überragend. Das gilt übrigens auch für unsere Zuschauer. Nicht nur, weil sie uns super unterstützen. Mir imponiert auch, wie fair das Publikum bei unseren Heimwettkämpfen gegenüber den Gegnern ist.

Fairness scheint beim Kunstturnen sowieso eine eigene Disziplin zu sein.

Das gehört in unserem Sport dazu. Ich denke da an den Auswärtskampf, bei dem ein gegnerischer Turner sich nach einer für uns schlechten Wertung bei uns entschuldigt hat. Und für uns ist es beispielsweise selbstverständlich, dass wir nach dem Wettkampf die ausländischen Gastturner des TuS Vinnhorst zum Flughafen nach Zürich fahren.

Zur Person

Axel Leitenmair (63) hat mit sechs Jahren als Turner beim Stadtturnverein Singen begonnen. Seit 1986 ist er hauptamtlich als Trainer beim StTV angestellt. 2012 sind die Turner von Axel Leitenmair in die 2. Bundesliga aufgestiegen, im vergangenen Jahr gelang der Sprung in die Erstklassigkeit. Am Samstag (17 Uhr) kämpft der StTV Singen in der Münchriedhalle gegen den TuS Vinnhorst um den Klassenerhalt in der Bundesliga. (mex)