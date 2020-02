von unserer Sportredaktion

Fußball, Regionalliga Frauen: TSV Crailsheim – Hegauer FV (Sonntag, 14 Uhr). – In der Regionalliga Süd kommt es in dieser Saison zu einem größeren Einschnitt. Seit vielen Jahren beträgt die Ligastärke 14 Teams und wird nun auf Vorgabe des DFB und des Süddeutschen Fußballverbandes auf zwölf Mannschaften reduziert. Das hat zur Folge, dass fünf Mannschaften absteigen müssen – mehr als ein Drittel der Liga. Wenn man die aktuelle Tabelle betrachtet, dann wird der Hegauer FV zu den fünf Absteigern gehören.

16 Punkte Abstand

Aktuell beträgt der Abstand zu Platz neun – dem ersten Nichtabstiegsplatz – satte 16 Punkte. Die Abgänge von einigen Regionalliga erfahrenen Spielerinnen nach der vergangenen Saison, in der auf der Zielgeraden der Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft wurde, konnten nicht kompensiert werden. Die talentierten jungen Spielerinnen, die aus der eigenen Jugend aufgerückt sind, haben sich aber weiterentwickelt und sammeln weiterhin Erfahrung.

Intensive Vorbereitung

Am 14. Januar war Trainingsstart für die Rückrundenvorbereitung. HFV-Trainerin Michaela Ruff hat die Mannschaft in den vergangenen sieben Wochen intensiv auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. Die Stimmung im sehr jungen Team ist richtig gut. Ziel ist es, von noch 33 möglichen Punkten, möglichst viele zu holen und den einen oder anderen hochkarätigen Gegner zu ärgern.

Zum Auftakt gegen Crailsheim

Am besten soll mit dem Punkten gleich zum Auftakt beim TSV Crailsheim begonnen werden. In der Vorrunde gab es gegen diesen Gegner den bisher einzigen Sieg, und daran möchten die Hegauerinnen anknüpfen. Man kann von einem Spiel auf Augenhöhe ausgehen. Es wird darauf ankommen, dass die HFV-Offensive um Spielführerin Luisa Radice endlich die Torchancen konsequent verwertet, denn das war eines der größten Mankos in der Hinrunde.

Einige Ausfälle

Durch einige verletzungsbedingte Ausfälle kann HFV-Coach Michaela Ruff allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. (roe)