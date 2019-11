Fußball vor 14 Stunden

Auf den Spuren von Thomas Müller, Marco Reus und Mario Götze: Die Fußball-Stars von morgen kommen an den Bodensee

Am 30. November und 1. Dezember laufen die ganz großen Namen des europäischen Vereinsfußballs in der ZF-Arena auf: Unter anderem treten die U-15-Teams des FC Barcelona, Bayern München und FC Liverpool beim MTU-Cup in Friedrichshafen an