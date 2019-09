von Andreas Joas

Handball, 2. Bundesliga

ThSV Eisenach

HSG Konstanz

27:26 (8:12)

Spiele der HSG Konstanz sind in dieser Saison wahre Krimis. So auch in Eisenach. Während in Hüttenberg und gegen Hamm in den letzten Minuten noch eine furiose Aufholjagd gelang, hatte die HSG in Thüringen 42 Minuten alles im Griff, zauberte eine bärenstarke Leistung auf das Parkett und lag mit bis zu sechs Toren in Front. Danach verloren die Gelb-Blauen allerdings völlig die Kontrolle und hatten zum Schluss auch noch ganz viel Pech bei der 26:27-Niederlage.

Starker Haßferter

Pech, weil die Gastgeber – bereits unter Zeitdruck zum Wurf gezwungen – in Person des starken Linkshänders Ante Tokic Sekunden zuvor am famos auftrumpfenden HSG-Schlussmann Michael Haßferter gescheitert waren. Es war die 14. Parade des Neuzugangs, darunter auch zwei Siebenmeter. Doch der Abpraller landete statt in den Fängen der HSG oder dem Toraus um Zentimeter im Seitenaus. Damit stand fest: Ein Punkt war Eisenach sicher, die zweite Chance auf den kaum mehr für möglich gehaltenen doppelten Punktgewinn war da. Mit der Schlusssirene machte es Tokic im zweiten Duell mit Haßferter dann besser, setzte die Kugel Zentimeter an den weit ausgebreiteten Armen und Beinen des Keepers vorbei ins lange Eck.

Absolute Enttäuschung

Was auf der einen Seite für große Jubelstürme sorgte, bot auf der anderen ein Bild absoluter Enttäuschung und Leere. Tom Wolf lag minutenlang auf dem Boden, während im Hintergrund die Eisenacher wild umher tobten. Fabian Wiederstein hämmerte auf den Hallenboden ein, Fabian Schlaich und Tim Jud liefen völlig geistesabwesend umher und die Bank der HSG schien wie versteinert. Im HSG-Tor kauerte derweil Michael Haßferter am Boden und hatte mit seinen Emotionen und der unfassbar großen Enttäuschung schwer zu kämpfen. Simon Tölke musste den jungen Keeper-Kollegen trösten, der in diesem Moment wie der lautstarke HSG-Fanblock untröstlich war.

Naivität in Schlüsselmomenten

„Naiv“ nannte HSG-Trainer Daniel Eblen den Umgang seiner jungen Mannschaft in diesen Schlüsselmomenten, nachdem „wir ein richtig gutes Handballspiel gemacht haben. In der ersten Halbzeit und danach haben wir alles genau so auf den Punkt bekommen, wie wir es haben wollen.“ Konstanz sprühte vor Spielwitz und überzeugte nach den letzten beeindruckenden Vorstellungen in der Defensive nun auch offensiv. Schnell, wenig, ideenreich, so waren die Gelb-Blauen nicht zu kontrollieren und nach 18 Minuten bereist auf 7:2 weggezogen. Einziger Wermutstropfen: Mit zwei Siebenmetern, die am Pfosten, beziehungsweise neben dem Tor landeten, wäre sogar die Sieben-Tore-Führung greifbar gewesen. Eisenach hingegen mühte sich 20 Minuten ab, bis der dritte Treffer der Partie gelang.

Bemerkenswerte Reaktion

Selbst als Eisenach mit einem 6:0-Lauf einen 15:20-Rückstand in die erste Führung der Partie gedreht hatte (21:20) zeigte die junge Konstanzer Truppe noch einmal eine bemerkenswerte Reaktion, glich aus und traf durch Fabian Maier-Hasselmann sogar zur neuerlichen 26:25-Führung. Dazu kam der Vorteil der Überzahl, das Ende mit dem Tokic-Doppelschlag trotz numerischer Unterlegenheit ist bekannt.

Zu viele Gegenstöße

Völlig geknickt fehlten anschließend auch Daniel Eblen die Worte. „Der Mut ist etwas flöten gegangen“, versuchte er sich in einer Erklärung. „Und die Genauigkeit im Angriff hat dann gefehlt. Wir haben so gut Abwehr gespielt und dafür nach groben Abspielfehlern zu viele Gegenstöße kassiert. Nach dem Spielverlauf sind wir schon etwas getroffen.“

HSG Konstanz: M. Wolf, Haßferter (beide Tor); Stotz, Schlaich (4), Czako, Hild (1), T. Wolf (5/2), Wiederstein (2), Kaletsch (5/2), Krüger, Maier-Hasselmann (2), Beckmann (1), Braun (2), Jud (4), Keupp, Wendel. – Z: 1568.

Bild: Peter Pisa