Eine gute Halbzeitbilanz der Weltcup-Saison 2020 kann Anna-Lena Forster vorweisen. Die Monoskifahrerin aus Radolfzell-Stahringen hat sich bisher sieben Siege gesichert. Dreimal schied die 24-Jährige bei ihren Starts in zehn Wettbewerben aus, wenn sie das Ziel erreichte, dann immer als Erste.

Anfang März geht es weiter

So gewann Forster zweimal im schweizerischen Veysonnaz im Super-G, zweimal im Slalom in Prato Nevoso (Italien) und zweimal in Slowenien in Kranjska Gora im Riesenslalom, wo sie zudem den Titel im Slalom holte. Anfang März stehen für die Stahringerin die Deutschen Meisterschaften an, ehe am 15. März der Weltcup in Norwegen fortgesetzt wird.