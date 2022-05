Leichtathletik: Am Ende einer Serie von Wettkämpfen stand für die U16-Athleten die Badische Meisterschaft in Langensteinbach auf dem Programm. Hier konnten die Bezirksathleten beweisen, was sie nach fünf Wochen Wettkämpfen, teilweise an beiden Wochenendtagen, noch im Köcher haben. Hier waren vor allem die Regionalkaderathleten gefragt. Mit der Gesamtausbeute von 18 Medaillen (fünf Gold-, sieben Silber- und sechs Bronzemedaillen) setzten die motivierten Nachwuchsathleten ein dickes Ausrufezeichen. Bei manchen spürte man die langen Wettkampfwochen, andere wiederum konnten sich weiter verbessern.

Weitere Ergebnisse M15: 100m: 6. Ben Bohuschke (LG Radolfzell), 12,46 Sekunden, 80m Hürden: 4. Max Rohse (TV Engen), 13,14 Sekunden, Weitsprung: 8. Ben Bohuschke 5,05m, 9. Samuel Köbele (LG Radolfzell), 5,03m; M14: 6. Maurizio Axmann 2:21,26 Minuten, 4. Maurizio Axmann 12,98 Sekunden, Hochsprung: 4. Mika Kemper 1,58m, 6. Leo Bläs 1,50m; U16: 4x100m: 5. LG Radolfzell 53,10 Sekunden (Franziska Feußner, Leonie Rebholz, Lina Strittmatter, Hannah Kilgus); W15: Diskus: 9. Pauline Arians, 17,08m; W14: 100m: 7. Marie Höge (TSV Aach-Linz), 13,90 Sekunden, 800m: 8. Marie Höge 2:37,47 Minuten, 80m Hürden: 4. Marie Höge 13,04 Sekunden, Weitsprung: 12. Jule Deifel 4,46m, Mehrfachsprung: Marija Zubcic (StTV Singen), 15,02m, Kugel: 7. Jule Deifel 7,11m, Speer: 4. Hannah Kilgus (LG Radolfzell) 22,07m.

Zu den erfolgreichsten Athleten zählen Lea Brauner vom StTV Singen und Lars Waitschull vom TSV Aach-Linz. Lea Brauner (W15) holte eine Gold- und zwei Silbermedaillen. Den Sieg holte sie sich über 80m Hürden, zudem lief sie sehr stabil im Vor- und Endlauf durch den Hürdenwald. Mit 12,30 Sekunden gewann sie in neuer Bestzeit und mit Vorsprung. Im Hochsprung sprang sie ebenfalls sehr stabil und erreichte 1,56m, die sie sicher im ersten Versuch überquerte. Zum Schluss wagte sie sich über die 300m und schloss sie erfolgreich in starken 44,95 Sekunden auf Platz zwei ab.

Lars Waitschull (M14) gewann zweimal Gold und einmal Silber. Er holte sich im Speerwurf mit starken 41,81m seinen Sieg, ebenso wie im Stabhochsprung (2,20m). Diese Goldmedaille teilte er sich mit Leo Bläs (LG Radolfzell), der die gleiche Höhe erreicht hatte. Silber sicherte er sich im Kugelstoßen mit starken 10,72m. Mit zwei Medaillen kehrte Mika Kemper vom TV Engen (M14) zurück. Er wurde Zweiter über 80m Hürden in 12,49 Sekunden und Dritter im Stabhochsprung mit übersprungenen 2,20m. Somit gingen alle drei Medaillen im Stabhochsprung in den Hegau. Gold im Stabhochsprung sicherte sich auch Filippa Voss (W15) vom TV Konstanz. Die Neueinsteigerin übersprang 2,20m, nachdem sie an diesem Tag schon in Leinfelden beim Stabi-Cup 2,32m hoch gesprungen war. Weitere Erfolge mit dem Stab erreichten Lina Strittmatter (Zweite mit 2,20m) und Hannah Kilgus (beide W14, LG Radolfzell), die Dritte mit 2m wurde. Isabella Scherer vom TSV Bodman holte sich im Diskuswurf bei den W15 mit 29,38m Silber. Ebenfalls Silber sicherte sich Jule Deifel im Hochsprung mit 1,43m sowie Ben Bohuschke, der im Stabhochsprung mit Bestleistung von 2,40m glänzte. Dritte Plätze erreichten Max Rohse (M15), der im Hochsprung seine Bestmarke erreichte und sich über 1,60m freute und für Franziska Feußner (W15, LG Radolfzell), die nach 2:29,49 Minuten das Ziel erreichte.

Auch Pauline Arians erreichte ein Erfolgserlebnis. Im Speerwurf holte sie den dritten Platz mit der neuen Bestleistung von 29,38m und freute sich über die Bronzemedaille. Ebenfalls Bronze gab es für Maurizio Axmann im Mehrfachsprung, bei dem er 15,67m erreichte. Neben den umjubelten Medaillen gab es noch etliche gute Platzierungen und Ergebnisse.

Das Motto der Meisterschaften, “nicht jeder kann gewinnen, aber jeder, der hier startet, ist ein Gewinn für die Leichtathletik“, trifft in besonderer Weise auf die motivierten Bezirks-Nachwuchsathleten zu, die dem Aufschwung der Leichtathletik nach Corona ein Gesicht gaben und in dieser Saison wieder richtig Gas geben.