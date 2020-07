von unserer Sportredaktion

Diese #Igot5onitchallenge in Kooperation mit dem SÜDKURIER beim FV Walbertsweiler/Rengetsweiler hat es in sich. Diesmal war Hoan Luu, Gründer von Wiestehtes.com und der Torwand-Challenge, beim Landesligisten aus der Nähe von Meßkirch. Angetreten sind hier 21 Spieler. Am Ende gab es ein Stechen zwischen Samuel Fischer und dem Trainer Daniel Schwager mit jeweils 16 Punkten.

Video: Hoan Luu

Zunächst hat Daniel Schwager alle Spieler alt aussehen lassen, indem er alle zehn Bälle verwandelte. Ein neuer Rekord. Das hatte bis jetzt noch keiner geschafft. Und im Stechen verwandelte Daniel souverän den entscheidenden Ball.

Möchtet ihr die Plattform Wiestehtes unterstützen, dann kauft ein „FÄTT“-T-Shirt auf www.wiestehtes.com/shop. Und wenn ihr auch an der Torwandchallenge von Hoan Luu mitmachen wollt, dann schreibt eine Email an info@wiestehtes.com.