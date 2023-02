Fußball, Südbadischer Verbandspokal: 1.FC Rielasingen-Arlen – SF Elzach-Yach (Samstag, 15.30 Uhr). – Zweifelsfrei ist der Gastgeber gegen den Verbandsligisten aus dem Elztal auf eigenem Platz favorisiert, doch der Rielasinger Trainer Emanuele Ingrao, der Elzach-Yach zuletzt bei einem Testspiel nochmals unter die Lupe nahm, warnt: „Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen kann!“ Und dann ist es zudem ja noch ein Pokalspiel im K.o.-Modus, der schon oft Überraschungen lieferte. Ein weiterer Grund, den Gast nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: In der letzten Runde warfen die Sportfreunde aus dem Schwarzwald den Oberligisten Freiburger FC mit einem 3:1-Sieg aus dem Wettbewerb.

Ingrao kann allerdings mit einer gehörigen Portion Zuversicht in das Viertelfinale gehen, denn er kann die letzten Wochen überaus positiv zusammenfassen: „Das war eine wunderbare Vorbereitung!“ Nach schwierigen Testspiel-Planungen konnte zuletzt beim FC Kreuzlingen, einem Gegner auf Augenhöhe, ein 1:0-Sieg herausgespielt werden. Unabhängig vom Ergebnis dominierten auch bei Claudio Lettieri, der das Team am Bodensee coachte, nach dem Match die positiven Eindrücke. Zudem stehen dem Trainergespann bis auf die Langzeitverletzten Gian-Luca Wellhäuser und Pascal Rasmus alle Akteure zur Verfügung.

Auch beim Oberligisten von der Talwiese betont man, von Spiel zu Spiel zu denken, doch das Tableau ist nicht ohne Reiz. Während sich am Kaiserstuhl bei der Begegnung zwischen dem Regionalligisten Bahlinger SC und dem Rekord-Pokalsieger FC 08 Villingen einer der ganz heißen Favoriten auf den Pokal und die Teilnahme am DFB-Pokal verabschieden wird, könnte es im Halbfinale zu einem brisanten Hegau-Nachbarschaftsduell kommen: Die Sieger der Viertelfinalspiele in Rielasingen und Singen spielen Anfang April um den Einzug ins Finale.