Fußball-Testspiel: 1.FC Rielasingen-Arlen – DJK Donaueschingen 0:1 (0:0). – Für den 1.FC Rielasingen-Arlen kam die Heimniederlage gegen die DJK Donaueschingen zwar sicherlich überraschend, das Resultat stuft FCR-Coach Michael Schilling allerdings als verschmerzbar ein. Für die Gäste, aktuell Vorletzter in der Verbandsliga, ist der Sieg vielleicht ein gutes Omen, mit dem zurückgekehrten Torjäger Stephan Ohnmacht in wenigen Wochen eine Aufholjagd starten und den Klassenerhalt doch noch realisieren zu können. Und Ohnmacht, bis vor wenigen Wochen noch beim Oberligisten aus dem Hegau unter Vertrag, war es denn auch, der bei seiner Rückkehr auf die Talwiese das Tor des Tages in der 75. Minute erzielte.

Der Plan von FCR-Coach Schilling, gegen den Verbandsliga-Vorletzten den Pflichtspielauftakt in zwei Wochen gegen den Oberliga-Vorletzten simulieren zu können, ging nicht auf, denn die Gäste von der Baar konzentrierten sich vorwiegend auf die Abwehrarbeit und allenfalls gelegentliche Konter. Dies allerdings taten sie mit Erfolg, denn nur selten schafften es die Gastgeber, ihre Überlegenheit und das deutliche Plus an Spielanteilen in gefährliche Torraumszenen umzumünzen. Entweder der finale Pass kam zu unpräzise oder es war eben die vielbeinige DJK-Abwehr im Wege. Zudem konnte DJK-Keeper Robin Karcher mit mehreren Paraden glänzen.

Es war auch deutlich zu erkennen, dass dem Rielasinger Neuzugang im Sturmzentrum, der 20-jährige Albaner Brijan Ibrahimi, nach lediglich zwei Trainingseinheiten noch die Bindung zu den Mitspielern fehlte.

Die ersten Chancen im Spiel hatte der deutlich offensiver als gewöhnlich agierende Pascal Rasmus, doch mit zunehmender Spieldauer hatte sich die DJK-Abwehr auf den Gegner eingestellt und ließ nur noch selten Chancen zu. Nach einer torlosen ersten Hälfte machte der Oberligist im zweiten Abschnitt zwar mehr Druck, doch Albert Malaj traf aus spitzen Winkel nur das Außennetz (52.), bei Ibrahimis Versuch, ebenfalls aus spitzem Winkel, konnte Karcher den Ball mit einem Reflex auf die Latte ablenken.

Kaum noch gelangen der DJK Entlastungsangriffe, doch in der 75. Minute kam Ohnmacht vor Rielasingens Torhüter Dennis Klose zum Torschuss. Klose konnte den ersten Schuss seines ehemaligen Mitspielers zwar noch abwehren, gegen den Ohnmachts Nachschuss war er jedoch machtlos.

Da in der Schlussphase Christoph Matt lediglich den Pfosten traf und Laurin Tosts Freistoß von der Strafraumgrenze Karcher vor keine große Aufgabe stellte, blieb es dank optimaler Chancenauswertung des Verbandsligisten beim 0:1.

Auf einem guten Weg

„Bei uns geht es in der Vorbereitung nicht um einzelne Spiele, sondern um die Entwicklung. Und da sind wir auf einem guten Weg!“, hakte FCR-Coach Michael Schilling, der drei zuletzt wegen Corona pausierende Spieler sowie mehrere Neuzugänge zu integrieren hatte, die Heimniederlage schnell ab und betonte: „Wir freuen uns schon sehr auf den Rückrundenstart!“

Tor: 0:1 (75.) Ohnmacht. – SR: F. Ehing. – Z: 80.