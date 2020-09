von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: CfR Pforzheim – 1. FC Rielasingen-Arlen (Mittwoch, 19 Uhr, Stadion im Brötzinger Tal). – Das nächste schwere Auswärtsspiel für den Fußball-Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen. Die Reise geht am Mittwoch zum CfR Pforzheim, dort wird das Spiel im Stadion Brötzinger Tal um 19 Uhr angepfiffen. Beide Mannschaften haben in dieser Saison eines gemeinsam – sie sind auswärts noch ohne Torerfolg. Beide spielten schon bei den Stuttgarter Kickers und beim FV Ravensburg und blieben torlos. Aber Pforzheim holte in Ravensburg einen Punkt und hat nun einen Vorteil: CfR hat ein Heimspiel.

Im eigenen Stadion haben die Goldstädter eine fast makellose Bilanz. Drei Siege in vier Heimspielen, dazu ein Unentschieden, über das man sich wohl im Pforzheimer Lager noch immer ärgern wird. Gegen den Freiburger FC lagen die Nordbadener zur Pause schon 3:0 in Front – und am Ende mussten sie froh sein, dass sie beim 3:3-Unentschieden noch wenigstens einen Punkt behalten durften.

14 Tore erzielten die Pforzheimer bisher zu Hause, und sie profitierten dabei vom starken Sturm mit Stanley Ratifo und Salvatore Catanzano, die bereits zehnmal erfolgreich waren. Die Angriffswucht des quirligen Sturmduos wird wohl die größte Gefahr für die Hegauer werden.

Auch im Tor gibt es eine Gemeinsamkeit. Beide Stammtorhüter standen im letzten Spiel nicht im Tor. Die Gründe waren unterschiedlich. Auf Pforzheimer Seite gab Trainer Fatih Ceylan überraschend Kevin Rombach eine Chance, die ursprüngliche Nummer eins Manuel Salz blieb der Platz auf der Bank. Beim 1. FC Rielasingen-Arlen fehlte Dennis Klose aufgrund einer Erkältung und wurde vom jungen Neuzugang Tim Stelzl vertreten. Am Mittwoch könnte Klose zurückkehren. Die übrigen Sorgenkinder waren schon gegen Backnang einsatzbereit. Fabio Moreno Fell kam in der zweiten Halbzeit und erzielte das Ausgleichstor. Christoph Matt hatte kurz vor Schluss wieder einen Einsatz.

Neuer Mann für den Sturm

Stephan Ohnmacht. | Bild: Verein

Der Kader der Hegauer wird ohnehin breiter aufgestellt sein: Der 25 Jahre alte Torjäger Stephan Ohnmacht kommt mit sofortiger Wirkung vom Verbandsligisten DJK Donaueschingen. (te/mst)