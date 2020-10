von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: SV Oberachern – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:1 (0:1). – Der 1. FC Rielasingen-Arlen kam gut ins Spiel und hatte die Partie in der ersten Viertelstunde im Griff. Die erste große Chance hatte Fabio Moreno Fell nach einer Viertelstunde, doch sein Hackenschuss fand nicht ins Ziel.

Oberachern kam danach besser ins Spiel und wirkte etwas zielstrebiger. Nach 27 Minuten wäre dies fast belohnt worden, Gäste-Torwart Dennis Klose konnte den Schuss aus zehn Metern aber abwehren. Rielasingen reagierte nun und wurde wieder offensiver, was sich in der 40. Minute beinahe ausgezahlt hätte. Der Schuss von Fabio Moreno Fell wurde aber abgefälscht und ging übers Tor. Die folgende Ecke ließ die Gäste dann aber jubeln, als Niedermann per Kopf für die Rielasinger Führung sorgte.

Oberachern immer stärker

Nach dem Wechsel blieben zwingende Aktionen auf beiden Seiten erst einmal aus. In der 60. Minute hatten die Gäste dann Glück, als der SV Oberachern eine gute Chance nicht nutzen konnte. Dies war aber ein Weckruf für die schlecht in die Liga gestarteten Gastgeber, die nun Rielasingen mächtig unter Druck setzten. Die Mannschaft von Michael Schilling konnte in der Offensive kaum mehr Akzente setzen, stemmte sich aber mit allen Kräften gegen die Schlussoffensive des SV Oberachern. Ein bisschen Glück war zwar dabei, vor allem bei einem Getümmel im Rielasinger Strafraum, am Ende sicherten sich die Gäste aber einen wichtigen Auswärtssieg.

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Bertsch, Rasmus, Serpa, Niedermann, Wehrle, Colic (83. Schmidtke), Tomizawa (88. Guglielmelli), Berger, Moreno Fell (75. Ohnmacht), Wellhäuser (90. Bohlander). – Tor: 0:1 (41.) Niedermann. – SR: Bauer (Ludwigsburg). – Z: 350.