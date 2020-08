Fußball, 2. Runde SBFV-Pokal: 1. FC Rielasingen-Arlen – SC Pfullendorf 2:0 (1:0). – In einer umkämpften, teilweise hektischen und von den Trainerbänken verbal nicht immer sportlich-fair geführten Partie setzte sich das aktuelle Aushängeschild des Fußball-Bezirks, der 1. FC Rielasingen-Arlen, nicht unverdient gegen den SC Pfullendorf mit 2:0 durch.

Video: Jürgen Rössler

Zunächst schienen die Gäste aus dem Linzgau den Ton anzugeben und kamen auch zur ersten Großchance, als der Rielasinger Torhüter Klose abgeblockt werden konnte, der Abschluss in der Folge aber zu ungenau war. Dann aber, schon früh in der 8. Spielminute, das 1:0 für den leicht favorisierten Oberligisten durch Gianluca Wellhäuser.

Zwar erschien die Führung zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaft, doch mit zunehmender Spieldauer agierten die Gastgeber etwas zielstrebiger als die Linzgauer, die oft ihre Angriffe nicht konsequent genug zu Ende führten und daher nur selten gefährlich vor das Rielasinger Tor kamen. Da Wellhäuser kurz vor der Pause einen Freistoß von Ivo Colic knapp verpasste, ging es mit dem knappen Spielstand in die Pause.

Video: Jürgen Rössler

Mit einem Blitzstart der Platzherren ging es dann nach der Pause los: Vom Anstoß weg, ging Rielasingen in die Offensive, erspielte sich eine Chance, dann aber schien die Situation vor dem SCP-Tor bereits bereinigt, als Christoph Matt aus der Distanz abzog und zum 2:0 in den Winkel traf.

In der Folge bemühten sich die Gäste um den Anschluss, doch sie agierten zu kompliziert, um nochmals für Spannung sorgen zu können. Hektisch wurde es dann noch, als der an und für sich gut agierende Ivo Colic in einer unnötig harten Aktion einen SCP-Akteur genau vor der Pfullendorfer Trainerbank foulte. Zweifelsfrei war Colic hier mit der gelben Karte gut bedient, was danach aber verbal von der SCP-Bank kam, war nicht zitierfähig.

Auf dem Feld rannte der Verbandsligist weiter an, sodass der Oberligist zu Konterchancen kam, die jedoch durchweg vergeben wurden.

Video: Jürgen Rössler

So landete ein Ball von Maximilian Bienger, der völlig allein vor SCP-Keeper Sebastian Willibald auftauchte, am Pfosten.

Video: Jürgen Rössler

„Es war ein enges Spiel, denn der Gegner hat ein gutes Spiel gemacht. Mein Tor war recht wichtig, so unmittelbar nach der Pause. Damit wurden wir nochmals einen Tick sicherer“, so das Fazit des Torschützen zum 2:0, Christoph Matt. „Das Spiel war hitzig wie das Wetter!“, fasste er die Stimmung rund um das Prestigeduell dann noch zusammen.

In zwei Pokalrunden vertreten

Für den 1. FC Rielasingen-Arlen steht nun zunächst das Finale im Südbadischen Pokal der Saison 19/20 am kommenden Samstag in Freiburg an, am 9. September geht es dann zur dritten Runde im aktuellen Pokal nach Bühlertal

Tore: 1:0 (8.) Wellhäuser, 2:0 (46.) Matt. – SR: F. Ehing. – Z: 450.