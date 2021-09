Oberliga: FV Lörrach-Brombach – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:0. – Die Gastgeber kamen gut ins Spiel, und sie hatten vor allem durch Emanuel Esser in den ersten fünf Minuten zwei gute Möglichkeiten, der Abschluss war allerdings stark verbesserungswürdig.

Mehr und mehr übernahmen die Gäste aus dem Hegau das Kommando und die Spielkontrolle. So ergaben sich gute Torchancen. In der 25. Minute hatte Albert Malaj die erste große Möglichkeit, als er aus halbrechter Position allein aufs Tor zulief, den Ball aber deutlich am langen Eck vorbeischoss.

Wenig später ging Gian-Luca Wellhäuser auf und davon, er verpasste aber den idealen Abspielmoment. So wurstelte er sich durch die Lörracher Abwehr, brachte dann aber nur noch einen schwachen Abschluss zustande.

In der 33. Minute nahm Fabio Moreno-Fell den Ball nach einer Malaj-Flanke nicht perfekt an und brachte ebenfalls nur einen harmlosen Roller auf das Tor von Dominik Lüchinger. In der Folge verflachte das Spiel bei aller Kontrolle der Gäste bis zur Pause.

Nach dem Wechsel hatten die Rielasinger Schwierigkeiten, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Das Spiel nach vorne fand fast gar nicht mehr statt, zu viele Fehlpässe prägten die Begegnung. Die Gastgeber kamen immer besser in die Partie und wurden auch mutiger. In der 64. Minute flipperten sie sich bis vors FC-Tor, doch der Rielasinger A-Jugend-Torwart Tim Reitze, der den verletzten Dennis Klos vertrat, lenkte den Ball noch um den Pfosten.

Die Gastgeber machten in der Folge mehr Druck und hatten in Aramis Rohner nun den auffälligsten Spieler in ihren Reihen. Er war es auch, der in der 78. Minute die größte Chance des Spiels initiierte, als er nach einem Flankenlauf den Ball flach in die Mitte brachte, dort kam Guy-Roger Eschmann aus zehn Metern frei zum Abschluss. Er schoss aber aus zentraler Lage zwei Meter über das Rielasinger Tor.

Erst in der 80. Minute meldeten sich die Gäste gefährlich vor dem Tor zurück. Den Schuss von Gianluca Serpa aus 15 Metern lenkte Lüchinger aber zur Ecke. Fast wäre den Hegauern der Punkt noch aus den Händen geglitten.

In der 90. Minute hatte der FV Lörrach-Brombach noch eine Riesenchance, als ein Spieler aus zehn Metern im Strafraum frei zum Abschluss kam, doch Reitze, der seine Sache gut machte und ohne Gegentreffer blieb, rettete das Unentschieden, indem er den Ball erneut um den Pfosten lenkte.

Der 1. FC Rielasingen-Arlen hatte sich zwar vom Gastspiel im Sportpark Grütt mehr erhofft, angesichts der Großchancen der Gastgeber nach der Pause können die Hegauer aber mit dem Unentschieden leben. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Reitze; Bertsch, Almeida, Serpa, Malaj (60. Kunze), Niedermann, Schmidtke (75. Rasmus), Tost, Matt, Moreno-Fell (71. Ohnmacht), Wellhäuser. – SR: Schätzle (Schönwald).