Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FV Lörrach-Brombach (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasen Talwiese). – Der 1. FC Rielasingen-Arlen hat am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenletzten die Möglichkeit, eine perfekte Englische Woche abzuschließen. Nach den beiden 2:1-Auswärtswärtssiegen in Göppingen und Bruchsal wartet ein „ganz schweres Spiel“, so Michael Schilling, auf die Talwiesen-Elf.

Der Trainer der Hegauer weiß um die Gefahr in einem Spiel, in das man als klarer Favorit geht. Diese Rolle hat sich die Mannschaft allerdings durch die letzten sehr guten Ergebnisse verdient. So überzeugte Rielasingen-Arlen am Mittwoch in Bruchsal eine gute Stunde spielerisch absolut.

Die Hegauer erspielten sich viele Chancen und hätten die Partie früh entscheiden müssen. So wurde es nach der Gelb-Roten Karte gegen John Schmidtke und dem Anschlusstreffer (67.) nochmals eng. Aber die Gäste verteidigten sehr stark und ließen in der Folge wenig bis Nichts zu.

„Die Mannschaft hat eine Geilheit entwickelt, das eigene Tor zu verteidigen. Es ist schwer gegen, uns ein Tor zu schießen“, sagt Trainer Schilling. Und warnt: „Wir haben noch gar nichts erreicht, das muss jedem bewusst sein. Die Resultate zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber wir dürfen uns keinen Millimeter ausruhen und hart weiter arbeiten und soviel Punkte wie möglich holen.“

Mit dem FV Lörrach-Brombach kommt nun eine Mannschaft auf die Talwiese, die sich kaum mehr Illusionen auf den Klassenverbleib macht. Aber sie Mannschaft weiß sich zu wehren und zeigte nach dem 1:7 beim FC 08 Villingen eine Reaktion. In der Englischen Woche kam der FV zunächst zu einem 0:0 gegen den SV Linx, wobei den Gästen ein sehr schmeichelhafter Punktgewinn gelang.

Dieses Spiel zeigte die ganze Misere des FV Lörrach-Brombach, der trotz klarster Chancen (unter anderem ein Elfmeter) nicht gewinnen konnte. Nur 17 Treffer gelangen in 23 Spielen – und Toptorjäger Guy Roger Eschmann ist nach nur einer Halbserie in die Schweiz zurückgewechselt. Am Mittwoch gab es für Lörrach-Brombach dann eine 3:5-Niederlage gegen den FV Ravensburg. Dabei überrannte der Tabellenletzte zunächst die Oberschwaben und führte zur Pause hochverdient mit 2:0.

Dann verloren die Mannen des scheidenden Trainers Erkan Aktas nach der Pause die defensive Stabilität und lagen nach 60 Minuten mit 2:3 zurück. „Nach dem 2:3 sind wir wieder aufgewacht, machen das 3:3 und waren dem 4:3 eigentlich näher“, so Katas Doch die Gäste entschieden das Spiel für sich.

„Am Sonntag wartet eine schwierige Aufgabe bei einer heimstarken, sehr guten Mannschaft“, sagt Aktas vor dem Gastspiel im Hegau. Doch bereite ihm eher Sorge, „dass viele Spieler angeschlagen sind“.

Bei den Gastgebern fehlt der zuletzt starke Schmidtke nach seiner Ampelkarte in Bruchsal. Dazu fehlen weiterhin die verletzten Gianluca Serpa und Gian-Luca Wellhäuser.

Am Sonntag wird es in Rielasingen-Arlen eine Spendenaktion geben. Für jeden Zuschauer spendet der Verein 1 Euro und bittet um weitere Spenden. Der gesammelte Betrag kommt in vollem Umfang dem „Unterstützerkreis Flüchtlingshilfe Rielasingen-Worblingen“ zugute. Der Helferkreis unterstützt ukrainische Flüchtlinge, die in der Gemeinde untergekommen sind. (te)