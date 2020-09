Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – Freiburger FC 2:0 (0:0). – Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der zweite Saisonsieg der Hegauer Elf von Trainer Michael Schilling unter Dach und Fach war. Am Ende waren es dann zwei Minuten und ein Spieler, die die Partie des 1. FC Rielasingen-Arlen gegen den Traditionsclub Freiburger FC entschieden.

Vom Anpfiff weg versuchten beide Teams, den Gegner mit frühem Pressing unter Druck zu setzen, sodass kaum Spielfluss aufkam. Die Gastgeber erspielten sich zwar leichte Vorteile und auch die ersten Chancen, doch auch das junge Freiburger Team setzte über weite Diagonalbälle Nadelstiche. Doch im Wesentlichen war das Spiel von schnellen Ballverlusten auf beiden Seiten gekennzeichnet.

In der 20. Minuten dann fast ein Traumeinstand von Rielasingens Neuzugang Fabio Moreno Fell, der auf Anhieb als Sturmspitze in der Anfangsformation stand, doch sein eleganter Versuch aus kurzer Distanz mit der Hacke war dann doch zu unplatziert.

Turbulent dann die 24. Minute. Durch ein Foul an Moreno Fell sollte ein Konter unterbunden werden, doch das Foul fand auf der Strafraumgrenze statt, der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Der Rielasinger Spielführer Daniel Niedermann scheiterte jedoch am Freiburger Keeper Marco Preuß.

Torlos wurden dann die Seiten gewechselt, und nach dem Wiederanpfiff übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando. Es war dann der auffälligste Spieler im Rielasinger Dress, der das Spiel entschied.

Zunächst köpfte Ryotaro Tomizawa in der 54. Minute eine Flanke unhaltbar ins FFC-Gehäuse, nur wenige Sekunden später wurde der Japaner per Foul im Strafraum gebremst. Diesmal trat Pascal Rasmus zum Strafstoß an und er verwandelte sicher zum 2:0 für den 1. FC Rielasingen-Arlen.

Nun drückten die Gäste, während die Schilling-Elf etwas tiefer stehend versuchte, keine Chancen zuzulassen, was mit Mühe und Not gelang. Allerdings hätte der eine oder andere Konter der Gastgeber für die endgültige Entscheidung sorgen können, doch diese wurden nicht konsequent zu Ende gespielt. Dennoch durfte der 1. FC Rielasingen-Arlen am Ende erneut einen „Zu-Null-Sieg“ feiern.

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Rasmus, Compagnucci Almeida, Kunze, Serpa, Niedermann, Wehrle, Moreno Fell (72. Schmidtke), Colic (72. Bienger), Wellhäuser (84. Bruno), Tomizawa (90.+2 Spindler). – Tore: 1:0 (54.) Tomizawa, 2:0 (56./FE) Rasmus. – SR: Dingler (Birkenfeld). – Z: 310.