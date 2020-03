Oberliga: SSV Reutlingen – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 14 Uhr). – Was für eine Woche für den 1. FC Rielasingen-Arlen: Nach dem wichtigen Sieg zum Rückrundenauftakt am vergangenen Sonntag folgte am Mittwoch in einem ähnlich intensiven Spiel gegen den Freiburger FC der Einzug ins Halbfinale des Verbandspokals.

Fußball Der 1. FC Rielasingen-Arlen steht im Halbfinale des SBFV-Pokals Das könnte Sie auch interessieren

Und nun geht die Reise zum Traditionsverein nach Reutlingen. So traditionsreich die Geschichte des SSV auch sein mag, die aktuelle Situation bei den Schwaben bedeutet ebenso Abstiegskampf wie bei der Mannschaft von Trainer Michael Schilling, die allerdings nach zwei Siegen zum Start durchaus mit Rückenwind nach Reutlingen fahren kann.

Das Aufeinandertreffen der beiden Clubs im schmucken Kreuzeiche-Stadion wird allerdings zum Geisterspiel, da die Partie aufgrund eines Sportgerichtsurteils ohne Zuschauer stattfinden muss. Nur 20 Freikarten wurden jedem Verein zugeteilt. Der Grund: Beim Derby gegen die Stuttgarter Kickers wurde Pyrotechnik im Gäste-Fanblock gezündet.

Fußball So spannend verspricht die Rückrunde in der Fußball-Landesliga zu werden Das könnte Sie auch interessieren

Trotzdem wird rund um das Stadion einiges los sein. Eine Faninitiative organisierte eine Online-Spendenaktion und rief dazu auf, ans Kreuzeiche-Stadion zu kommen. Dort soll ein Fanfest mit Live-Streaming die finanziellen Schäden für den nicht gerade auf Rosen gebetteten Verein mindern.

Die Gäste aus Rielasingen wollen sich davon aber nicht ablenken lassen und an die guten Leistungen zuletzt anknüpfen. In den ersten beiden Spielen 2020 glänzte die Mannschaft weniger mit spektakulärem Angriffsfußball, abgesehen von 30 Minuten gegen den Freiburger FC, sondern vor allen Dingen mit mannschaftlicher Geschlossenheit, neuer defensiver Stabilität – alles verbunden mit großer Laufstärke.

Fußball Hier spricht der Kapitän: Sven Körner über Respekt, Autorität und volle Bäuche Das könnte Sie auch interessieren

Diese Stärken auch im dritten Spiel binnen einer Woche einzubringen, wird erneut starke Willenskraft bei den Spielern erfordern. Die Rückkehr von Christian Mauersberger nach Sperre gab der Mannschaft einen Schub, ebenso, dass in den letzten Minuten auch noch Sebastian Stark nach Verletzungspause wieder einsatzfähig war.

Noch zwei Spiele muss Nico Kunze wegen einer Rotsperre absitzen, während Christoph Matt noch Geduld benötigt, um seine Verletzung auszukurieren. Ein Vorteil für die Gäste könnte sein, dass Reutlingen noch ohne Pflichtspieleinsatz 2020 ist und die Vorbereitung eher holprig war. Dazu kommt der Abgang von Abwehrchef Ruben Reisig zu den Stuttgarter Kickers. (te)