von unserer Sportredaktion

Fußball, Oberliga: Freiburger FC – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15 Uhr). – Vor der letzten Englischen Woche in diesem Jahr mit den Spielen beim Freiburger FC am Samstag, dem Pokalspiel beim FV Schutterwald am Feiertag (Donnerstag) sowie dem Ligaspiel am übernächsten Sonntag gegen den FSV Bissingen bleibt die Personaldecke bei der Talwiesen-Elf angespannt. Besonders bitter für die Hegauer ist der lange Ausfall von Danny Berger, der sich beim Sieg über den FV Ravensburg einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Julian Hodek neu im Team

Die gute Nachricht zu Wochenbeginn war die Neuverpflichtung von Julian Hodek, dessen Spielgenehmigung im Laufe der Woche erteilt wurde. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt beim BFC Dynamo Berlin unter Vertrag, nachdem er zuvor im Kader des Drittligisten FSV Zwickau stand. Dort feierte er 2017 sein Drittligadebüt, wurde aber später durch einen Kreuzbandriss zurückgeworfen.

Erleichterung nach Sieg gegen Ravensburg

Auf der Talwiese war man nach dem Sieg über den FV Ravensburg nach drei Niederlagen in Folge natürlich erleichtert. Trainer Michael Schilling hatte die Mannschaft für dieses Spiel mit einer defensiveren Marschroute auf das Feld geschickt, zumal ihm mit Silvio Battaglia in der Angriffszentrale ein wichtiger Ballverteiler gefehlt hatte und wohl auch noch weiter fehlen wird.

Am Samstag treffen die Hegauer nun auf den Mitaufsteiger Freiburger FC, mit dem sich die Hegauer in der vergangenen Saison einen packenden Zweikampf um die Meisterschaft geliefert hatten. Die Freiburger konnten dann nach einer kräftezehrenden Relegation ebenfalls den Aufstieg feiern.

Freiburg mit Offensivschwäche

Der Start in die Meisterschaft gelang den Breisgauern, analog zum 1. FC Rielasingen-Arlen, gut. Nach dem Auftaktsieg gegen den 1. CfR Pforzheim blieb Freiburg mit drei Unentschieden ungeschlagen, unter anderem beim Aufstiegsfavoriten Stuttgarter Kickers und bei der starken SGV Freiberg. Doch dann folgten vier Niederlagen in Folge. wobei das 1:4 zu Hause gegen den TSV Ilshofen überraschend deutlich ausfiel. Das Tor gegen Ilshofen war auch das einzige in den letzten vier Partien. Offensiv sind die Freiburger noch nicht so richtig durchgestartet. Mit Marco Senftleber haben sie aber einen Stürmer in ihren Reihen, der in engen Spielen den Unterschied ausmachen kann.

Erst ein Auswärtspunkt

Bei der 0:1-Niederlage beim FC 08 Villingen hätten sich die Breisgauer allerdings mehr verdient gehabt. Die Leistungskurve der Mannschaft von Ralf Eckert ging in diesem Spiel auf jeden Fall wieder nach oben. Für die Mannschaft von Michael Schilling ist das Ziel klar: endlich wieder auswärts punkten. Die Ausbeute in der Fremde ist mit bisher einem Punkt eher bescheiden.

Enttäuschend bei den Breisgauern ist der bisherige Zuschauerschnitt: In den ersten vier Heimspielen kamen gerade einmal knapp 300 Zuschauer im Schnitt in den Dietenpark. Auch hier sind die Freiburger, analog zur Tabelle, nur Vorletzter. (te)