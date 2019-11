von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – Spfr. Dorfmerkingen (Sonntag, 14.30 Uhr). – Die Ausgangslage ist für beide Mannschaften ähnlich. Obwohl die beiden Aufsteiger ganz ordentlich punkten konnten, stehen sie in der Tabelle auf Platz 14 (Rielasingen-Arlen) und Platz 16 (Dorfmerkingen).

Die Rielasinger blieben zuletzt bei zwei Niederlagen ohne Torerfolg. Dabei zeigten sie sich in der Defensive beim 0:1 gegen die Stuttgarter Kickers wieder deutlich stabiler als gegen den 1.CfR Pforzheim, der sich beim 6:0-Erfolg auf der Talwiese doch allzu leicht durch die Abwehr kombinieren konnte.

Offensivprobleme in Stuttgart

In Stuttgart wollte bei den Hegauern das Offensivspiel nicht so recht zünden. Gegen die in der letzten halben Stunde extrem tiefstehenden Kickers konnte sich das Team von Michael Schilling nicht entscheidend in Abschlusspositionen bringen. Zudem wurden die wenigen Standards an diesem Tag unterdurchschnittlich ausgeführt. Positiv war aber die Rückkehr des Kapitäns Tobias Bertsch auf das Spielfeld, der nach dem ersten Spieltag verletzt ausgefallen war. Auch Frederick Bruno stand wieder, nach ähnlich langer Verletzungspause, im Aufgebot und konnte tags darauf Spielpraxis in der zweiten Mannschaft sammeln. Ivo Colic kehrt nach Gelb-Rot-Sperre zurück, sodass von den Langzeitverletzten nur noch Gian-Luca Wellhäuser ausfällt, neben Danny Berger und Dennis Klose, die noch länger fehlen werden.

Dorfmerkingen im Aufwind

Die Sportfreunde aus Dorfmerkingen, das mit 1048 Einwohnern der kleinste Oberligaort ist, konnten zuletzt mit guten Ergebnissen aufwarten. Am vergangenen Wochenende konnten die Dorfmerkinger beim 1:1 gegen den FC 08 Villingen eine richtig gute Leistung abrufen, eine Woche zuvor hatten sie mit 3:0 beim TSV Ilshofen gewonnen.

Viel Erfahrung bei den Gästen

Die Gäste verfügen über eine Menge Erfahrung. Auf der Trainerbank sitzt mit Helmut Dietterle (68) ein ehemaliger Profi, der in den 70er Jahren beim VfB Stuttgart aktiv war. Im Mittelfeld verfügen die Gäste mit Andreas Mayer (38) und Marc Gallego (34) über jede Menge Klasse und Erfahrung aus der 2. Bundesliga bis zur Regionalliga. Auch wenn die Sportfreunde aktuell nur auf Platz 16 stehen, wird sich ein starker Aufsteiger auf der Talwiese vorstellen.