Fußball-Oberliga: SV Stuttgarter Kickers – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 14 Uhr, Gazi-Stadion Stuttgart). – Das 0:6 gegen den 1. CfR Pforzheim aus den Kleidern schütteln, das war das Ziel zu Wochenbeginn. Am Sonntag nach dem Spiel sagte Trainer Michael Schilling: „Das müssen wir erst verdauen und analysieren, aber als Mannschaft müssen wir da durch.“ Trotz der Kanterniederlage und der harten Ampelkarte für den zuletzt starken Ivo Colic gab es auch Positives von diesem Spiel zu berichten: Silvio Battaglia kam nach seiner Muskelverletzung wieder zum Einsatz, Tobias Bertsch und Frederick Bruno, die so lange ausgefallen sind, standen wieder im Aufgebot. Und so fährt Rielasingen-Arlen durchaus mit Vorfreude zum wahrscheinlich intensivsten Auswärtsspiel in den Gazi-Sportpark, wohl bekannt als „Degerloch“ unter dem Fernsehturm.

Fußball-Oberliga, die Wundertüte

Die Talwiesen-Elf ist weiterhin auf Platz elf in der Tabelle platziert, doch am vergangenen Wochenende kamen die Mannschaften aus den hinteren Regionen näher. Nach wie vor gestaltet sich die Oberliga wie eine Wundertüte. Der 1. SV Göppingen zieht im Moment recht deutlich seine Kreise auf Platz 1 und die beiden hoch eingeschätzten Stuttgarter Vereine hinken der Musik hinterher. Nicht dass sie schon abgeschlagen wären, aber der VfB II hat sechs Punkte Rückstand und die Kickers sind sogar sieben Zähler zurück. Dazu kommen für die Kickers vier Spiele ohne Sieg und nur zwei Punkte. Darunter ein spektakuläres 4:4 beim SV Oberachern. Dort führten die „Blauen“ bis zur 82. Minute mit 4:1.

Es läuft nicht rund bei den Kickers

Es läuft also nicht rund bei den Stuttgartern, die in der vergangenen Saison in den letzten Spielen die Meisterschaft und den direkten Aufstieg richtiggehend vergeigt hatten, in der Aufstiegsrunde mit zwei Remis scheiterten. Trainer und Manager mussten gehen, mit Lutz Siebrecht (Sportlicher Leiter) und Ramon Gehrmann (Trainer) soll der Aufstieg gelingen.

Kann die Mannschaft von Michael Schilling Paroli bieten?

Nun, da der SV Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren, holte Lutz Siebrecht zu Wochenbeginn die verbale Keule aus dem Sack. „Wir werden besonders genau hinschauen, wer in der Mannschaft unseren Weg mitgeht. Wir verdienen es uns derzeit auch nicht, das Glück zu erzwingen. Wir stehen da, wo wir hingehören“, sagt Siebrecht. Somit wird man sehen, ob der Titelfavorit, der unter Profibedingungen arbeitet, die Verkrampfung lösen, oder ob die Mannschaft von Michael Schilling den Kickers Paroli bieten kann. (te)