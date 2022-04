von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SC Gottmadingen-Bietingen – FC Löffingen 3:0 (1:0). – Löffingen war der erwartet starke Gegner, was ihm fehlte, war allerdings noch mehr Entschlossenheit im Abschluss. Mit zwei Abwehrketten agierte es sehr sicher und ließ kaum etwas zu.

1:0 durch Hellwig für die Gastgeber

Nach einem abgewehrten Eckball traf Adrian Hellwig aus 17 Metern in die linke Torecke. Löffingen spielte gefällig und ballsicher mit, aber der SC hatte einen höheren Spielanteil.

Verpasste Torchancen für den SC

In der 34. Minute scheiterte Weißenberger aus guter Position an SC-Torhüter Alain Abaz. Zwei Minuten später verpasste Kevin Tofahrn nach einer starken Aktion den Abschluss. Beim Kopfball von Kopp war nochmals Abaz gefordert. Den nächsten Ball in der 56. Minute setzte er deutlich vorbei. Nach starkem Ballgewinn und Flanke von Marco Gruber setzte Jan Faude die Kugel aus zehn Metern über den Balken.

Zwei verwandelte Strafstöße

Löffingen blieb im Spiel, die gegnerische Abwehr ließ jetzt allerdings nichts mehr zu. Die eingewechselten Luis Wäschle und Dario Bordonaro erzwangen jeweils einen Strafstoß. Den ersten verwandelte Sven Faude ebenso sicher wie den zweiten Luca Magro.

Tore: 1:0 (23.) Hellwig, 2:0 (88.) Sven Faude (FE), 3:0 (94.) Magro (FE). – Bes. Vork.: Gruber Gelb-Rot (FCL, 82.). – SR: Schmidt (Haslach i.K.). – Z: 180.

