Fußball-Landesliga: FC Neustadt – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 2:0 (1:0). In einem umkämpften und intensiven Duell waren die Neustädter in den Zweikämpfen meist die etwas bessere Mannschaft. Dadurch kontrollierten die Hausherren über weiter Strecken die Partie. Was jedoch fehlte, war die Präzision im letzten Pass.

Was aus dem Spiel heraus nicht funktionierte, gelang dann nach einer Standardsituation: Kurz vor der Pause köpfte Tobias Gutscher eine Ecke von Tobias Tritschler zur verdienten Führung ins Tor.

Nach der Pause das ähnliche Bild: Neustadt war aktiver und durch Standards erfolgreich: Nach einem Handspiel erhöhte Sam Samma in Minute 59 per Elfmeter auf 2:0. Von den Gästen kam wenig, sodass der FCN die Führung letztlich souverän über die Zeit brachte. Daran änderte auch die gelb-rote Karte für Samma in der Schlussphase nichts mehr.

Tore: 1:0 (45.+1) Gutscher, 2:0 (59.) Samma (FE). Gelb-Rot: Samma (89.). ZS: 200. SR: Jourdan.

Heimspiel an Ostermontag

FC Neustadt – SV Denkingen (Montag, 15 Uhr). (daz) Neustadt ist jetzt die drittbeste Heimmannschaft der Liga. Diese Heimstärke wollen die Hochschwarzwälder auch gegen Denkingen unter Beweis stellen. Schon mit einer Punkteteilung wäre die Marke von 40 Punkten geknackt. „Wir schauen nicht auf die Tabelle und vielmehr auf die Entwicklung der Mannschaft“, sagt FCN-Trainer Florian Heitzmann. Da gegen Walbertsweiler zehn Spieler auf der Auswechselbank saßen, könnte der Trainer personell etwas rotieren.

