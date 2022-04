Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FV Marbach (Samstag, 15.30 Uhr), FC Löffingen – FC Bad Dürrheim (Montag, 15 Uhr). Mit dem 4:0-Erfolg am Mittwoch gegen den FC Gutmadingen startete der FC Löffingen überaus erfolgreich in die drei Schwarzwälder Derbys binnen fünf Tagen. Nun lockt schon im ersten Spiel die Marke von 30 Punkten, die bereits am Samstag geknackt werden könnte, wobei die Löffinger gegen den Abstiegskandidaten mit der Favoritenrolle leben müssen. „Die nehmen wir auch an“, sagt FCL-Trainer Jörg Klausmann, nachdem sein Team in der separaten Rückrundentabelle die Führung übernommen hat und sich aktuell in einer ausgezeichneten Form befindet.

Fußball-Landesliga „Wir haben das Toreschießen vergessen"

„Wir haben gegen Gutmadingen immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Nach zwölf Minuten mit 2:0 in Führung zu liegen gab uns viel Sicherheit. Auch die zwei Treffer unmittelbar nach dem Seitenwechsel waren enorm wichtig. Wir wollten das Derby gegen Gutmadingen endlich einmal gewinnen und dieser Wille war unseren Spielern auch anzumerken“, ergänzt Klausmann. Gefreut hat den Trainer, dass seine Elf defensiv sehr stabil und kompakt stand. Es war das sechste von sieben Spielen nach der Winterpause, in denen die Löffinger keinen Gegentreffer kassierten.

Gegen Marbach erwartet Klausmann, dass sich vor allem jene Spieler richtig reinwerfen, die am Montag nicht zur Verfügung stehen. Marco Kopp, Tim Foos, Torhüter Philip Satler und Florian Hofmann haben nur für die eine Partie im Löffinger Trikot zugesagt. Nach der Begegnung gegen Marbach will Klausmann entscheiden, wie sich der Kader für das Spiel gegen Bad Dürrheim zusammensetzen wird. Die Begegnung gegen die Kurstädter verspricht einige Brisanz, denn aktuell sind beide Teams die erfolgreichsten der 17 Landesligisten. In Marbach zeigte die Löffinger Elf bei der 0:3-Pleite das wohl schwächste Saisonspiel. In Bad Dürrheim setzte es eine 1:2-Niederlage. Diesmal sollen Punkte her.

