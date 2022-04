Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Bad Dürrheim (Mittwoch, 19 Uhr). (daz) Die Nachholpartie aus der Vorrunde wird am Mittwochabend auf dem Kunstrasenplatz in Allensbach ausgetragen. Für die Kurstädter ist es die zehnte Auswärtspartie der laufenden Saison, wobei die bisherige Bilanz von nur sieben Punkten eine Aufwertung braucht, um sich einerseits etwas deutlicher von den Abstiegsplätzen abzusetzen und andererseits den Gastgeber mit in die gefährliche Zone zu ziehen. Immerhin sind die Bad Dürrheimer im Jahr 2022 auswärts noch ungeschlagen und haben vier von sechs möglichen Zählern geholt. „Ich habe mir den unbekannten Platz im Vorfeld einmal angeschaut. Er macht einen guten Eindruck“, sagt Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco.

Wegen des Spielausfalls am Samstag hatten die Akteure der Kurstädter zuletzt ein freies Wochenende. Am Montag zog Blanco im Training die Zügel wieder an. „Wir waren vollzählig und es hat mir gefallen, wie intensiv die Jungs gearbeitet haben. Das war eine Vollgas-Einheit. Ich habe ihnen meine Erkenntnisse über die Stärken und Schwächen des kommenden Gegners vermittelt. Wir sind gut vorbereitet und wollen punkten“, so Blanco. Er wird wohl weitgehend auf jenen Kader setzen, der vor eineinhalb Wochen in Schonach ein 3:3 erzielte. Möglicherweise kehrt Adrian Dumitru in den Kader zurück. „Wir stehen jetzt vor knallharten Wochen mit vielen Spielen und einigen Vorentscheidungen. Da zählt jeder Punkt. Es wäre schön, wir würden in Allensbach die ersten Zähler mitbringen. Es wäre für uns psychologisch wichtig“, ergänzt Blanco, der einmal mehr sehr zuversichtlich wirkt.

