Fußball-Landesliga: SC Gottmadingen-Bietingen – FC Königsfeld (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Der FC Königsfeld gibt sein Comeback in der Landesliga. Die erste Dienstreise führt die Schwarzwälder gleich zu einer Elf, die in der vergangenen Saison die beste Heimbilanz aller 17 Landesligisten erzielte. „Es wird für uns in der neuen Liga keine einfachen Spiele geben. Wir werden die Aufgabe mit Elan angehen und fahren nicht nach Gottmadingen, um die drei Punkte auf dem Silbertablett zu überreichen. Klar ist aber auch, dass diese Partie eine erste Standortbestimmung sein wird“, sagt FCK-Trainer Patrick Fossé.

FC Königsfeld - DJK Donaueschingen Klare Sache für DJK Donaueschingen – mit Videos Das könnte Sie auch interessieren

Die Gastgeber schieden am vergangenen Dienstag aus dem südbadischen Verbandspokal aus. Die Königsfelder haben sich aus diesem Wettbewerb ebenfalls bereits verabschiedet.

„Ich habe mir einige Informationen über den Gegner besorgt. Wir reisen mit der Aufstiegseuphorie an und werden uns nicht verstecken“, kündigt Fossé an. Das Ziel der Gäste ist es, die Partie möglichst lange offen zu halten. Fossé arbeitete zuletzt noch etwas an der Fitness. Nun überwiegt die Vorfreude. Auf welche elf Spieler Fossé zum Auftakt vertraut, wird er der Mannschaft erst am Spieltag mitteilen. Der Kader ist groß, und auch Optionen für spätere Wechsel sind gegeben.

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: