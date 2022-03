Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Bad Dürrheim (Sonntag, 15 Uhr). Die Konstellation vor dem Schwarzwald-Derby ist klar. Während Schonach nach der Winterpause noch auf den ersten Punkt wartet, haben die Kurstädter zu einer Aufholjagd angesetzt. In der Vorrunde feierte Bad Dürrheim bei diesem Aufeinandertreffen einen 1:0-Erfolg.

Beim FC Schonach setzt Spielertrainer Coskun Öztürk auf die Rückkehrer. „Wir waren in den ersten Spielen des Jahres nie vollzählig und hatten dennoch in allen Spielen unsere Chancen. Ich gehe völlig entspannt in das Derby.“ Von einer möglichen Abschiedstour in der Landesliga will Öztürk nichts wissen. „Noch sind genügend Spiele zu absolvieren und mit einer besseren Aufstellung werden wir punkten.“ Schon für das Derby am Sonntag zeichnet sich eine leichte Entspannung ab. Markus Dold, Jannis Clemens oder Dominik Wölfle haben unter der Woche wieder das Training aufgenommen. Nach längerer Pause gilt es jedoch abzuwarten, in welcher körperlichen Verfassung die Rückkehrer sind. „Uns hat das Herzstück im Mittelfeld gefehlt. Wenn die Jungs alle wieder voll belastbar sind, werden wir konkurrenzfähiger“, ergänzt Öztürk. Auch mit Max Dannecker oder Magnus Hettich sei wieder zu rechnen.

Öztürk hat den Gegner in dieser Saison noch nicht gesehen, kennt aber viele Spieler. „Als ich noch in Schramberg war, haben wir ein Testspiel gegen Bad Dürrheim absolviert. Schon da hat mir die Mannschaft sehr gut gefallen. Jetzt wurde dieses Team nochmals verstärkt und die bisherigen Ergebnisse drücken aus, welch starken Gegner wir erwarten.“ Öztürk freut sich auf die Partie, auch weil es ein Derby ist: „Wir werden um die Punkte kämpfen und alles versuchen, wollen aber auch Spaß am Fußball haben. Zu verkrampft aufzutreten, hat noch nie etwas gebracht.“

Sieben von neun möglichen Punkten haben die Bad Dürrheimer nach der Winterpause geholt. Da die Partie erst am Sonntag ausgetragen wird, hat Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco die Vorbereitung leicht verändert. Das Abschlusstraining findet am Freitag statt. Der Samstag ist für die Spieler zur Regenerierung, bevor es in Schonach wieder auf Punktejagd geht.

Blanco kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und bezeichnet seine Zeit beim FCS als „tolle Jahre“. Er geht davon aus, dass die Gastgeber die Kurstädter ärgern wollen und auch können. „Unsere gute Vorbereitung hat sich bisher in den Ergebnissen ausgezahlt. Wir sind aber noch längst nicht da, wo ich mit der Mannschaft hin möchte“, betont Blanco. Zuletzt sah er im Training bei den Protagonisten eine großen Willen: „Der Kampf um die ersten elf Plätze ist voll entbrannt. Ich bin in der glücklichen Situation, aus 15, 16 nahezu gleichwertigen Spieler elf auswählen zu dürfen, die in Schonach beginnen.“

Trotz der bisher sieben Punkte nach der Jahreswende ist der Trainer nicht rundum zufrieden mit dem, was ihm seine Mannhaft anbietet. „Wir hatten gegen Furtwangen eine Phase, in der wir uns nur auf Diskussionen eingelassen haben. Das hat mir absolut nicht gefallen. Meine Spieler haben das auch deutlich so zu hören bekommen.“ Denkbar ist, dass Blanco mit der gleichen Elf wie gegen Furtwangen startet. Andererseits haben sich Spieler wie Fabian Areschenkow, Yago Blanco Salgado oder Dai Rexhaj stärker in das Blickfeld des Trainers geschoben.

