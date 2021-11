Fußball-Landesliga: FC Löffingen – FC Überlingen (Sonntag, 14.30 Uhr). (Nachdem es im Team des FC Löffingen zuletzt einen Corona-Fall bei einem Spieler gab, musste die Partie in Frickingen am vergangenen Wochenende abgesetzt werden. Der betreffende Spieler befindet sich in häuslicher Quarantäne. Unter der Woche standen weitere PCR-Tests bei Spielern an. Ein Test kam am Donnerstag mit einem negativen Ergebnis zurück. Noch liegen nicht alle Ergebnisse vor. Sie werden für Freitag erwartet. Die Partie am Sonntag gegen den Tabellenzweiten vom Bodensee soll laut Löffingens Trainer Jörg Klausmann stattfinden.

Unruhige Tage herrschten zuletzt beim FC Löffingen. Keine guten Voraussetzungen für das Spiel, zumal in den vergangenen Wochen auch sportlich nicht viel lief, was auch an verletzungsbedingten Ausfällen von Stammspielern und ständigen Umstellungen in der Start-Formation lag.

Fußball „Wir haben noch einiges vor“ – FC Gutmadingens Trainer Breinlinger setzt neue Ziele Das könnte Sie auch interessieren

Löffingen hat aus den vergangenen sechs Partien keinen Zähler geholt. Das letzte Erfolgserlebnis datiert vom 12. September, als gegen Konstanz ein 5:3-Sieg gelang. Von Rang vier ging es auf Platz zwölf runter. „Wir werden aktuell in einigen Bereichen nicht gerade vom Glück verwöhnt. Dennoch sehe ich uns am Sonntag gegen Überlingen nicht chancenlos. Wir waren auch gegen den FC Singen der klare Außenseiter und haben uns achtbar geschlagen“, so Klausmann.

Fußball Der Kick-Tipp mit Ronny Warnick Das könnte Sie auch interessieren

Definitiv fehlen wird am Sonntag Marco Kopp. Der Einsatz des an einer Erkältung leidenden David Baumann ist fraglich. Bei weiteren zwei, drei Akteuren wird sich erst am Samstag entscheiden, ob Klausmann auf sie bauen darf. Wieder im Training ist Benjamin Gaudig, ist allerdings zunächst eher eine Alternative für die Bank. Über die endgültige Aufstellung wird sich der Trainer wohl erst am Samstag oder Sonntag Gedanken machen dürfen. Noch gibt es zu viel Unsicherheiten.

Weitere Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: