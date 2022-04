Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – VfR Stockach (Samstag, 15.30 Uhr). Die Kurstädter erwarten am Samstag die Mannschaft der Stunde. Stockach hat von den bisherigen acht Rückrundenpartien keines verloren und nur vier Gegentreffer kassiert. Für die Gäste spricht zudem eine enorme Angriffswucht. Rene Greuter und Marius Henkel sind seit Jahren feste Größen beim VfR. Dazugekommen ist nun Mustafa Akgün, der selbst einige Jahre für die Kurstädter spielte. „Da dürfen wir uns keine Fehler erlauben. Wir sind zwar auch jederzeit für Tore gut, doch defensiv stabil zu stehen, wird in diesen 90 Minuten besonders wichtig sein“, sagt Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco.

Fußball „Das darf uns nicht passieren“ – FC Gutmadingens Trainer Breinlinger hadert mit seiner Elf Das könnte Sie auch interessieren

Stockach hat in der Rückrunde auch gegen die Titelanwärter starke Leistungen abgerufen, jedoch den ersten Vergleich gegen Bad Dürrheim im vergangenen Herbst auf eigenem Platz mit 0:2 Toren verloren. „Damals hatten wir einen sehr guten Tag“, erinnert sich Blanco. Diese Leistung gelte es nun zu wiederholen. Wohl erst am Spieltag wird sich entscheiden, wie Blanco seine Anfangself formiert. Aktuell gibt es einige Fragezeichen. Isa Sabuncuo oder Alexis Lescano Gonzalez gehören zu den angeschlagenen Akteuren, um die der Trainer bangt. Wieder dabei ist nach seiner Sperre Mario Best Osagiede Bienose, dem vor zwei Wochen in Löffingen sein Premierentor im Trikot der Kurstädter gelang.

Junge Spieler kehren zurück

Der FC Bad Dürrheim hat für die kommende Saison sechs neue Spieler gewonnen, von denen einige bereits in den Jugendmannschaften der Kurstädter aktiv waren. Alle sechs Spieler waren zuletzt für den BSV Schweninngen am Ball. Die Rückkehrer sind Francesco Milia, Dennis Siegel, Dean Savic, Luca Braig, Joao Pereira und Marcello Colacicco. Milia soll zudem zusammen mit Massimo Verratti die zweite Mannschaft der Kurstädter trainieren. „Das sind 19- oder 20-jährige Jungs, von denen wir uns einiges versprechen“, sagt Vereinsvorsitzender Benjamin Wildgruber.

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: