Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – FC Bad Dürrheim (Samstag, 16 Uhr). – Wenn eine Mannschaft nach sechs Saisonspielen noch keinen einzigen Punkt hat, dabei erst vier Tore erzielt hat, hingegen 23 hinnehmen musste, dann kann man von einem kapitalen Fehlstart sprechen.

Doch für FV-Trainer Daniel Schwager kommt das nicht ganz überraschend, auch wenn er es sich ein wenig weniger drastisch gewünscht hätte. „Der Grund ist mit Sicherheit der große Umbruch, den wir in diesem Sommer hatten. Einige erfahrene Spieler haben aufgehört oder treten kürzer, und die jüngeren Spieler müssen sich erst noch an die Landesliga gewöhnen“, erklärt er. Allerdings: Geht die Gewöhnungsphase zu lange, dann könnte der Abstand zum gesicherten Mittelfeld schon zu groß sein.

Zu viele individuelle Fehler in der Defensive

Schwager hat auch schon analysiert, wo er den Hebel ansetzen muss: „Momentan bekommen wir viel zu viele Gegentreffer durch teils individuelle Fehler und in der Offensive agieren wir zum Teil sehr hektisch. Dadurch bleiben dann leider zu oft die Erfolgserlebnisse aus. Wir versuchen einfach, diese Themen im Training zu bearbeiten und dann im Spiel umzusetzen.“

Die weiteren Spiele in der Landesliga SG Dettingen-Dingelsdorf – FC Überlingen (Samstag, 15.30 Uhr). – Das Duell Süd- gegen Nordufer des Überlingersees hat Derbycharakter. Zwei Clubs auf Augenhöhe, wobei die Gäste wohl über die besseren Einzelspieler verfügen, die Gastgeber als extrem homogenes Team zu ihren Punkten kamen.



SC Gottmadingen-Bietingen – SC Konstanz-Wollmatingen (Samstag, 15.30 Uhr). – Der gute Lauf spricht für den Aufsteiger aus Konstanz, von der einst so guten GoBi-Offensive hingegen ist in dieser Runde kaum etwas zu sehen.



DJK Donaueschingen – FC Radolfzell (Samstag, 15.30 Uhr). – In der letzten Runde trafen die beiden Clubs noch eine Klasse höher aufeinander, und fast auf den Tag genau ist es ein Jahr her, dass der FC Radolfzell an der Donauquelle mit 1:2 verlor.



Hegauer FV – SV Denkingen (Samstag, 16 Uhr). – Im Spitzenspiel zog der SVD zuletzt den Kürzeren, doch da die Gastgeber bisher noch nicht so recht in Schwung gekommen sind, haben die Linzgauer die Favoritenrolle.



FC Neustadt – VfR Stockach (Samstag, 16 Uhr). – In der Rückrunde des letzten Saison schnitt der VfR nur um einen Punkt schlechter ab als der Meister FC Singen 04. Doch an diese Form können die Stockacher bisher noch nicht anknüpfen. Gegen den engagiert zu Werke gehenden FC Neustadt braucht es viel Leidenschaft.



SpVgg F.A.L. – Türk. SV Singen (Sonntag, 15 Uhr). – Zwar ließen die FAL-Spitzen bisher viele Chancen liegen, dennoch verbucht der Vizemeister schon 15 Treffer. Da auch der Neuling aus Singen über eine gute Offensive verfügt, dürfte die Begegnung abwechslungsreich werden. (jr)



Ferner spielen: FC Gutmadingen – FC Königsfeld (Samstag, 16 Uhr)

Nun kommt mit dem FC Bad Dürrheim das neben dem FV zweite Landesligateam, das in dieser Spielzeit noch sieglos ist. Stellt sich daher aus FV-Sicht schon jetzt die Frage: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Trainer Schwager warnt vor Gegner Bad Dürrheim

„Das wird ein ganz schwieriges Spiel. Denn der FC Bad Dürrheim hat zwar auch noch nicht gewonnen, aber schon einige Male Unentschieden gegen starke Teams gespielt“, warnt der FV-Coach davor, einen Pflichtsieg zu erwarten oder den Gegner am aktuellen Tabellenstand zu messen. „Was man aus der Liga hört, muss das eine extrem spielstarke Truppe sein“, berichtet er weiter. Dennoch gibt er sich vor dem Spiel optimistisch: „Wir hoffen natürlich, ein gutes Spiel abzuliefern und die ersten Punkte bei uns zu behalten.“

Immerhin: So, wie es Mitte der Woche aussah, könnte Schwager am Samstag personell wieder aus dem Vollen schöpfen. „Wenn im Training nichts passiert, sollten alle Spieler fit sein“, vermeldet er zuversichtlich.