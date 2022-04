Fußball-Landesliga: SV Denkingen – FC 07 Furtwangen (Mittwoch, 18 Uhr). Vor den Bregtälern liegt am Mittwoch eine über 100 Kilometer lange Anreise zu einem Spiel, das die Furtwanger zumindest nicht verlieren sollten, um ihre Ambitionen auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.

In Furtwangen nahm Denkingen in der Vorrunde mit einem 3:0-Erfolg alle drei Punkte mit. Nur zu gerne möchte sich die Gäste-Elf um Trainer Jakob Prezer dafür revanchieren, wobei die Voraussetzungen bei Furtwangen nicht ideal sind.

Denkingen hat am Samstag mit dem 5:0-Erfolg in Gutmadingen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Furtwangen brachte aus Konstanz einen Zähler mit. „Die Hauptsache ist, dass wir nicht verloren haben“, so Prezer. Völlig offen ist hingegen, in welcher Formation die Bregtäler antreten werden. Schon in Konstanz war das Personal knapp bemessen. Diesmal fällt zudem Johannes Wehrle nach seiner gelbroten Karte aus, und auch Philip Braun hat im Vorfeld seine Teilnahme abgesagt. Es könnte somit erneut passieren, dass Prezer selbst auf dem Spielberichtsbogen steht und möglicherweise auch beginnen wird. „Geplant ist das so natürlich nicht, aber wenn die Alternativen fehlen, wird es so laufen müssen.“

Bei 13 Punkten Rückstand auf den fünftletzten Tabellenplatz geht es für Furtwangen allein darum, den viertletzten Platz zu erobern, um im Fall einer günstigen Abstiegskonstellation in der Liga zu bleiben. Noch haben die Furtwanger zwei Partien weniger als der punktgleiche Konkurrent Konstanz ausgetragen, der den viertletzten Platz belegt. Prezer setzt auf die Moral der Mannschaft, die sich am Sonntag auch von einem zweimaligen Rückstand nicht entmutigen ließ und einen Zähler erkämpfte.

