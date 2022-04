von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – FC Gutmadingen 1:2 (1:0). – Bei strahlendem Sonnenschein aber immer etwas Wind standen sich am Ostermontagnachmittag der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler und der FC Gutmadingen gegenüber.

Gastgeber von Beginn an bemüht

Beide Mannschaften zeigten in der ersten Halbzeit eine engagierte Leistung. Walbertsweiler war von Beginn an bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen, was auch ganz gut funktionierte. Zwingende Möglichkeiten gab es zunächst jedoch nicht. Die erste gefährliche Situation gehörte dann aber Gutmadingen: In der Mitte wurde ein Ball geschickt auf einen freien Stürmer durchgesteckt, der aber noch rechtzeitig vor dem Abschluss gestört werden konnte.

Walbertsweiler übernimmt die Führung

Der FV machte daraufhin mehr Druck und konnte sich die eine oder andere Möglichkeit erspielen. In der 21. Minute war es dann soweit: Tobias Schumacher war nach einem Eckball als erster zur Stelle und köpfte zum 1:0 ein. Nur fünf Minuten später fiel fast das 2:0, Cosmin-Vasile Ciuntu scheiterte aber aus 16 Metern Entfernung knapp am linken Innenpfosten. Nach 30 Minuten wurde dann Gutmadingen stärker und machte Druck nach vorne. Zunächst gab es vier Eckbälle hintereinander, bei denen Eric Herz im Tor des FV zweimal stark zur Ecke klärte. Gutmadingen blieb weiterhin engagiert und hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff nochmals eine gute Chance. Der Abschluss ging aber über das Tor.

In der zweiten Halbzeit wendet sich die Partie langsam

Die zweite Halbzeit wirkte spielerisch etwas zerfahrener als die erste Halbzeit, wobei der FC Gutmadingen den konsequenteren und entschlosseneren Eindruck hinterließ. Dies zeigte sich insbesondere dadurch, dass sich das Spiel immer mehr in die Hälfte des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler verlagerte. Der FV hatte zunächst noch zwei gute Chancen. Einmal durch Dennis Hiller, der aus spitzem Winkel knapp über das Tor schoss. Ein weiterer Angriff über rechts wurde durch Gutmadingen geblockt, bevor der Ball zum freistehenden Cosmin-Vasile Ciuntu kommen konnte.

Dicke Chance für die Gäste

Kurz darauf eine dicke Chance für die Gutmadinger, die den Ball jedoch am rechten langen Pfosten knapp am Tor vorbeischoben. In der 70. Minute erspielte sich Walbertsweiler nochmals eine Chance, doch Florian Müllers Kopfball konnte durch den Gutmadinger Torwart geklärt werden.

Gutmadingen gleicht aus und geht in Führung

In der 75. Minute gelang Gutmadingen der verdiente Ausgleich, als Sören Seyfried einen unglücklichen Strafstoß souverän versenkte. Der Ausgleich gab Gutmadingen nochmals Auftrieb und es machte mehr Druck. Folgerichtig fiel kurz darauf in der 87. Minute der 2:1-Siegtreffer. Nach einer schönen Flanke köpfte Joker Nicolai Haves ein.

Letztes Aufbäumen nutzt Walbertsweiler-Rengetsweiler nichts

Ein letztes Aufbäumen des FV nützte nichts mehr. Es gab zwar nochmals zwei sehr gute Möglichkeiten, die aber letztendlich vergeben wurden. So blieb es am Ende insbesondere dank der engagierten zweiten Halbzeit beim nicht unverdienten Sieg für den FC Gutmadingen.

Tore: 1:0 (22.) Schuhmacher, 1:1 (75.) Seyfried, 1:2 (89.) Haves. – Z: 250. – SR: Pfau.

