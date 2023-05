Fußball-Landesliga: FC Überlingen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler Rengetsweiler 6:0 (3:0). – Die erste Tormöglichkeit bot sich den Gästen, als vom Anspiel weg Dennis Hiller in aussichtsreicher Position zum Abschluss kam. FC-Hüter Maximilian Ritzler verhinderte mit einer Blitzreaktion bei seinem ersten Ballkontakt den Führungstreffer. Praktisch im Gegenzug wurde Jonas Stumpf von Joshua Keller mustergültig in Szene gesetzt und ließ sich die Chance zum 1:0 für Überlingen nicht entgehen. Überlingen dominierte nun die Begegnung. In der 13. Minute konnte Jonas Heberle aus einem Gewühl heraus den Ball zum zweiten Überlinger Treffer über die Linie drücken.

Nach dieser frühen Führung ließ bei den Gastgebern die Konzentration nach und trotz anhaltender Feldüberlegenheit boten sich zunächst keine klaren Möglichkeiten. In der 43. Minute spielte ein Gästeabwehrspieler einen Rückpaß in den Fuß von Keller, der sich diese Möglichkeit nicht nehmen ließ und mit einem Heber den Treffer zum 3:0-Halbzeitstand erzielte.

Auch nach dem Wechsel vergeben die Gäste eine Resultatsverbesserung

Auch in der zweiten Halbzeit hatte WaRe die erste Möglichkeit. Nachdem die komplette Überlinger Hintermannschaft einschließlich Torhüter Ritzler ausgespielt war, scheiterte Hiller an Michael Förtsch, der in letzter Sekunde den Anschlusstreffer verhinderte. In der 51. Minute schloss Heberle den schönsten Spielzug der FC-Angriffsreihe vierten Treffer ab, womit die Partie endgültig gelaufen war. In der verbleibenden Spielzeit war Überlingen weiterhin überlegen und kam durch Amer Bislimi (58.) und Philipp Dietrich (76.) zu weiteren Treffern und damit zum auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Den bis zum Schluss aufopferungsvoll kämpfenden Gästen blieb beim einen oder anderen aussichtsreichen Konter der Ehrentreffer versagt. (gh)

Tore: 1:0 (2.) Stumpf, 2:0 (13.) Heberle, 3:0 (43.) Keller, 4:0 (51.) Heberle, 4:0 (58.) Bislimi, 6:0 (76.) Dietrich. – SR: Fleig (Brigachtal). – Z: 120.

