von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – SV Denkingen 0:6 (0:1). – Bei tollem Frühsommerwetter begannen beide Mannschaften das Spiel ohne großes Abtasten. Bereits in der zweiten Minute hatte der Gastgeber die erste Chance durch Jan Sautter, der nach einem Eckball und zu kurz geklärtem Ball aus gut 20 Metern zum Abschluss kam. Der Ball ging aber drüber. das Spiel munter weiter.

Erste Denkinger Chance, erstes Tor

In der achten Minute spielte Ciuntu nach Balleroberung auf der rechten offensiven Seite einen schönen Ball auf Müller, der im Zweikampf im Sechzehner zu Boden ging, der Pfiff blieb aber aus. Besser machte es der SV Denkingen, der seine erste gute Chance direkt zur Führung nutzte. Ein zu kurz durch die Mitte geklärter Ball fand 25 Meter vor dem Tor Jan Ammann, der direkt abzog und den Ball unhaltbar links oben ins Tor hämmerte.

Walbertsweiler-Rengetsweiler verliert etwas sein Konzept

Mit diesem Tor verlor der FVWR etwas sein Konzept und Denkingen wurde stärker. Bereits in der 16. Minute die nächste Chance für Denkingen. David Ammann schoss knapp am linken Pfosten vorbei. Danach plätscherte das Spiel etwas vor sich hin. Der FV versuchte, mehrheitlich mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Die waren aber zu ungenau. In der 28. Minute schlug wieder das Verletzungspech zu. Fabian Roth, der gerade erst wieder zurückgekehrt war, musste mit einer Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werden. In der 31. Minute eine weitere Chance für Denkingen. Den Flugkopfball nach einer Ecke hielt der gute Nico Specker auf der Linie. In der 38. Minute dann noch ein Pfostentreffer durch den SV Denkingen. Wiederum David Ammann schloss einen schnellen Angriff nach einer Balleroberung auf der rechten Angriffsseite mit einem satten Schuss an den Außenpfosten ab. So ging es dann mit der verdienten Führung für den SV Denkingen in die Halbzeit.

Fünf Denkinger Treffer in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ohne große Höhepunkte und das Spiel war von Zweikämpfen und langen Bällen geprägt. Dann war es wiederum der SV Denkingen, der die erste Chance zu nutzen wusste. Ein zu kurz geklärter Ball, schnell in die Spitze gespielt, fand den den völlig freien David Amann, der überlegt und ruhig ins rechte Eck abschloss. Mit dem 2:0 im Rücken kontrollierte der SVD das Spiel und der FV versuchte weiterhin, vor allem mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Denkingen bestrafte dann in der Folge jeden Fehler gnadenlos. In der 70. Minute setzte sich Tino Wagner schön durch und erhöhte überlegt auf 3:0. Drei Zeigerumdrehungen später köpfte Steffen Allgeier nach einem Eckball zum 4:0 ein. In der 77. Minute sogar das 5:0 durch Moritz Kaltenstadler und in der 90. Minute das 6:0 durch Julian Sautter.

Am Ende ein verdienter, aber doch etwas zu hoher Sieg des SV Denkingen, der sich damit drei Spieltage vor Ende den Klassenerhalt sicherte.



Tore: 0:1 (12.) Jan Ammann, 0:2 (55.) David Ammann, 0:3 (70.) Wagner, 0:4 (73.) Allgeier, 0:5 (77.) Kaltenstadler, 0:6 (90.) Sautter. – SR: Gumz.

