Fußball-Landesliga: VfR Stockach – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 5:1 (1:1). – Der VfR Stockach begann fokussiert, notierte die erste Großchance nach nur wenigen Minuten, als Moritz Eckert in die Mitte flankte und Gästeverteidiger Cosmin-Vasile Ciuntu fast ins eigene Gehäuse geköpft hätte. Die Hausherren erarbeiteten sich durch ansehnliche Passkombinationen immer wieder Raumvorteile, ohne aber die in ein Tor umzumünzen. So schloss beispielsweise Marcel John nach einem schnellen Zusammenspiel von Rene Greuter und Bilal Rüzgür die Aktion nicht erfolgreich ab.

Walbertsweiler geht wie aus dem Nichts in Führung

Wie aus dem Nichts gelang den Gästen nach einer guten Viertelstunde der Führungstreffer – allerdings mit reichlich Schützenhilfe des VfR Stockach. Nach einem fatalen Fehlpass von Schlussmann Lars Schuler verwandelte Fabian Osswald eiskalt zur Führung. Dieser Vorsprung hielt bis kurz vor dem Halbzeitpfiff. Moritz Eckert setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und schickte den eingelaufenen Marius Henkel auf die Reise, der den Ball ins kurze Eck setzte.

VfR Stockach dreht das Spiel zum 5:1-Erfolg

Die zweite Hälfte begann vorerst ohne nennenswerte Aktionen in beiden Strafräumen. Erst als Marius Henkel nach einer Stunde einen gefährlichen Abschluss an den Pfosten gesetzt hatte, nahm das Spiel wieder an Fahrt auf. Nur wenige Momente später folgte ein Abstimmungsfehler zwischen FV-Verteidiger Nico Renner und Torhüter Nico Specker. Diese Unstimmigkeit nutzte Marius Henkel aus und sorgte per Kopf für die verdiente Stockacher Führung. Im Anschluss musste der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler mehr riskieren, der VfR Stockach kam dadurch immer wieder zu gefährlichen Kontersituationen. So erhöhte der eingewechselte Fabrizio Stinziani den Spielstand in der 75. Minute auf 3:1, nur drei Minuten später gelang Stinziani nach einem schönen Steckpass von Louis Streckel sogar sein zweiter Treffer. Den Schlusspunkt der Partie markierte dann Moritz Eckert. Fabrizio Stinziani servierte für den Offensivmann, der den Torwart umlief und zum verdienten 5:1-Endstand traf. (fek)

Tore: 0:1 (16.) Osswald, 1:1 (43.) Henkel, 2:1 (62.) Henkel, 3:1 (75.) Stinziani, 4:1 (78.) Stinziani, 5:1 (87.) Eckert. – SR: Philip Gaßner.

