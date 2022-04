von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – VfR Stockach 1:2 (0:1). – Zu Beginn der Partie hatten vornehmlich die Gäste die Spielkontrolle, die SG stand jedoch defensiv sicher. In der 19. Minute führte ein Fehlpass im Spielaufbau zu einem Schuss von Akgün, der noch leicht abgefälscht zum 0:1 in der linken Torecke landete.

Dettingen-Dingelsdorf zeigt im Ansatz gute Aktionen

Dies war in der ersten Hälfte die einzig nennenswerte Offensivaktion auf beiden Seiten. In der letzten Viertelstunde war die SG präsenter, zeigte im Ansatz gute Aktionen, ohne jedoch zwingend zu werden. Dies setzte sie in Hälfte zwei nahtlos fort. Nach einer gelungen Ballstaffette über rechts verzog Thum freistehend aus kurzer Distanz. Der verdiente Ausgleich fiel in der 57. Minute durch Daub, der nach Ablage von Klökler im Nachschuss erfolgreich war. Doch die Freude währte nicht lange. Direkt in Folge netzte Henkel mit einem Kopfball über Schmid aus abseitsverdächtiger Position zur neuerlichen Führung ein.

Wie im Hinspiel ein knapper Stockacher Sieg

Die SG bemühte sich in Folge weiter und machte Druck. Die Gäste hatten bei zwei Kontern die Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Am Ende blieb es wie im Hinspiel beim knappen Sieg des VfR. Aufgrund der Leistung wäre ein Punkt für die Hausherren nicht unverdient gewesen. (sb)

Tore: 0:1 (19.) Akgün, 1:1 (57.) Daub, 1:2 (58.) Henkel. – SR: Litterst. – Z: 120.

