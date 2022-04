Fußball-Landesliga: FC Neustadt – Heugauer FV 2:0 (1:0) (ju/daz) Die erste Hälfte war eine Partie auf Augenhöhe mit wenigen torgefährlichen Chancen auf beiden Seiten. Mitte der Halbzeit brachte Sime Fantov die Gastgeber nach guter Vorarbeit von Fischer in Führung.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste alles, um das Spiel zu drehen. Doch die Neustädter hatten gute Chancen, den Vorsprung auszubauen. So hatte Mundinger in der 62. Minute mit einem 20 Meter-Schuss kein Glück. Nach Foul im Gäste-Strafraum vergab Neustadt (76.) zudem einen Elfmeter. Der Strafstoß von Tritschler knallte an die Latte. Doch nur eine Minute später fiel das 2:0 der Platzherren durch Sam Samma nach Vorarbeit von Tritschler. Neustadt war bis zum Schlusspfiff das bessere Team, die Hegauer hatten nur eine Chance in jeder Halbzeit.

Tore: 1:0 (27.) Fantov, 2:0 (77.) Samma. Zuschauer: 70. Schiedsrichter: Rafael Lewandowski (Bad Krozingen).

Weerakoddy hört auf

Der FC Neustadt und Cheftrainer Florian Heitzmann setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit auch in der Saison 2022/23 fort. Dagegen scheidet Ranil Weerakkody, der mit Heitzmann aktuell ein Trainer-Duo bildet, im Sommer aus. Für Weerakkody waren berufliche und familiäre Gründe ausschlaggebend für seine Entscheidung. Dennoch hält Neustadt weiterhin an einer Doppellösung fest. Sascha Waldvogel, bisher verantwortlich für die A-Jugend der Hochschwarzwälder, rückt für Weerakkody nach.

„Wir haben somit wieder eine ausgezeichnete Lösung gefunden. Gerne hätten wir auch Weerakkody behalten, akzeptieren aber natürlich seine Entscheidung. Waldvogel kennt sich intern beim FC Neustadt gut aus und wird sich schnell einarbeiten. Sehr glücklich sind wir, dass Florian Heitzmann uns erhalten bleibt“, sagt der Rolf Eckert, sportlicher Leiter beim FC Neustadt. Heitzmann selbst findet die neue Lösung „eine runde Sache, bei der schnell wieder alle Rädchen ineinandergreifen sollten“.

