Fußball-Landesliga: Hegauer FV – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 3:0 (1:0). – Nach Foul an Markus Müller im Strafraum (vierteStark Minute) verwandelte Raphaele Care den Strafstoß zum 1:0. FV-Torhüter Nico Specker klärte per Fußabwehr eine starke Aktion von Kevin Kohler (17.). Bei einer Flanke von Markus Müller kamen Raphaele Care und Dietmar Roth am langen Pfosten einen Schritt zu spät (24.).

Starke Parade von Rouven Meyer verhindert Ausgleich

Die erste richtig gute Chance hatten der Gast aus dem Linzgau bei einem gefährlichen Kopfball von Tobias Schuhmacher, den HFV-Torhüter Rouven Meyer mit einer starken Parade um den Pfosten lenkte (33.). Fabian Michalski prüfte nach Querpass von Kevin Kohler FV-Torhüter Nico Specker (40.). Kurz vor der Halbzeit setzte Markus Müller ein Zuspiel von Raphaele Care knapp am langen Pfosten vorbei (45.).

Hegauer Doppelschlag zum 3:0-Erfolg

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte klärte FV-Torhüter Specker gegen Fabian Michalski (46.). Auch zwei Minuten später war Nico Specker gegen Markus Müller mit einer starken Parade auf dem Posten (48.). Nach einen Freistoß der Gäste klärte die HFV-Defensive mit einem langen Ball, Markus Müller startete aus der eigenen Hälfte in Richtung gegnerisches Tor und zimmerte den Ball von der Strafraumgrenze in die Maschen (70.). Zwei Minuten später wurde Kevin Kohler gefoult und verwandelte den Foulstrafstoß selbst zum 3:0 (72.).

Am Ende gewann der Hegauer FV verdient und verbucht nun 43 Punkte auf der Habenseite.

Tore: 1:0 (4./FE) Care, 2:0 (70.) Müller, 3:0 (72./FE) K. Kohler. – SR: Jörger (Bühl). – Z: 90.

