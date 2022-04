Fußball-Landesliga: FV Marbach – SC Gottmadingen-Bietingen (Mittwoch, 19 Uhr). (daz) Einmal mehr gehen die Marbacher als klarer Außenseiter in die Partie gegen den Tabellenvierten. In der Tabelle trennen die Konkurrenten 25 Punkte. Während die Gäste noch gute Chancen im Kampf um die ersten zwei Plätze haben, stecken die Marbacher dick im Abstiegskampf. Dass die Gastgeber mit dieser Rolle sehr gut zurechtkommen, zeigten sie in den zwei vergangenen Heimspielen gegen die Top-Teams FC Singen (2:4) und FC Überlingen (2:1.) Gerade auf eigenem Platz ist den Marbachern jederzeit eine kleine Überraschung zuzutrauen.

Da FV-Trainer Michael Schnee unter der Woche bei einer beruflichen Fortbildung weilt, haben Max Rosentreter und Konny Ziegler die Betreuung und Vorbereitung der Mannschaft übernommen. Schnee indes ist bestens über alles informiert. „Nach dem trainingsfreien Wochenende gab es am Montag eine intensive Trainingseinheit, in der wir uns speziell auf die Stärken und Schwächen des Gegners vorbereitet haben. Da war viel Zug in den Einheiten“, betont Schnee.

Die Partien gegen Singen und Überlingen haben dem Trainer gezeigt, dass die Mannschaft auch gegen die Top-Teams mithalten kann, wie auch das zwischenzeitliche 1:3 in Frickingen zeigt. Schnee erwartet in der kommenden Begegnung eine ähnliche Leistung, die möglichst erneut mit zumindest einem Punktgewinn gekrönt werden soll, wenngleich die Marbacher natürlich drei Punkte brauchen.

Personell gibt es in Marbach aktuell keinerlei Ausfälle. Da die Partie zudem auf dem eigenen Platz stattfindet, gibt es auch keinen Reisestress. Auch aus beruflichen Gründen gibt es keine Absagen. Michael Effinger steht nach seiner Sperre wieder in den Startlöchern. Marc Opiela wird im Tor stehen.



