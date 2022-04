von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler-Rengetsweiler – FC Überlingen 3:4 (3:0). – Das Spiel bestand aus zwei Halbzeiten, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. In der ersten Halbzeit spielten die Gäste nicht offensiv. Der Heimmannschaft zeigte sich gut in der Abwehr, spielte mit Zug nach vorne und nutze ihre Chancen zur hochverdienten 3:0-Halbzeitführung.

3:0-Halbzeitführung für die Gastgeber

Nachdem Florian Müller in der 27. Minute im Strafraum zu Fall kam, verwandelte Fabian Osswald den Strafstoß zum 1:0. Das 2:0 in der 35. Minute schoss ebenfalls Fabian Osswald durch eine Direktabnahme, nachdem Fabian Roth sich am Flügel stark durchgesetzt hatte. Als Fabian Roth nach einer zuerst vergebenen Riesenchance auf Florian Müller flankte, verwandelte dieser mit einem tollen Kopfstoß drei Minuten später das 3:0.

Überraschende Wendung in der zweiten Halbzeit

Der FC Überlingen schaffte es auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich, offensiver zu spielen, doch die Heimmannschaft verteilte Gastgeschenke zuhauf. Das Anschlusstor in der 63. Minute besorgte Nico Renner dann selbst. Als der FC Überlingen sich kurze Zeit später personell dezimierte, rechneten die Zuschauer noch mit einem knappen Heimerfolg. Doch in der 70. Minute konnte Lukas Müller zum kaum noch möglich gehaltenen Ausgleich einlochen. Das 3:4 machte Müller nach einem schwerwiegenden Fehler in der Walbertsweiler Abwehr.

Tore: 1:0 (26.) Osswald, 2:0 (36.) Osswald, 3:0 (39.) Müller, 3:1 (51.) Luci, 3:2 (65.) Renner, 3:3 (70.) Müller, 3:4 (..) Müller. - SR: Jung. - Z: 180.

