Fußball-Landesliga: FC Überlingen – DJK Donaueschingen 2:3 (0:2). – In der ersten Halbzeit boten beide Mannschaften eine von Taktik geprägte Partie ohne großen Höhepunkte. In einem zunächst weitgehend ausgeglichenen Spiel waren die Gäste aber cleverer und nutzten in der 15. Minute einen Abspielfehler der Gastgeber im Aufbau durch Stephan Ohnmacht gnadenlos zum Führungstreffer. In der 35. Minute gelang Benedikt Ganter mit einem Sonntagsschuss aus nahezu 30 Metern ins Dreieck die 2:0-Halbzeitführung.

Fulminante Überlinger gleichen nach dem Wechsel aus

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer eine völlig andere Begegnung. Von Beginn an war dem FC anzumerken, dass er das Spiel noch nicht verloren gab. In der 54. Minute düpierte Andreas Romeo im Gästestrafraum mehrere Abwehrspieler, in letzter Sekunde wurde der Anschlusstreffer aber verhindert. Mehr Glück hatte Romeo in der 59. Minute, als ein Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:2 im Donaueschinger Tor landete. Unmittelbar nach dem Anspiel kam Überlingen wieder in Ballbesitz, den Angriff schloss Marc Kuczkowski mit einem Pfostenschuss ab, den Abpraller schob Patrick Sandhas zum Ausgleich über die Linie.

Überlinger nutzen beste Chancen nicht – 2:3 mehr als unglücklich

In der Folgezeit musste sich der Spitzenreiter einem wahren Überlinger Sturmlauf mit mehreren Großchancen erwehren. Torhüter Kay Schlageter verhinderte mit zwei Glanzparaden nach Schüssen von Lukas Müller (69.) und Andreas Romeo (79.) weitere Überlinger Treffer. Als Schlageter nach einem Kopfball von Jannik Gerlach (70.) und einem Schuss von Daniel Sandhas (87.) bereits geschlagen war, kratzten Donaueschinger Abwehrspieler den Ball von der Linie. Kurz vor Schluss kam es wie es kommen musste: Nach einem der wenigen Donaueschinger Angriffe in der zweiten Halbzeit brachte ein Überlinger Spieler in der Vorwärtsbewegung mit einem Fehlpass den Donaueschinger Max Schneider (89. Minute) wieder ins Spiel. Dieser ließ sich sich diese Chance nicht nehmen und stellte mit seinem Treffer den mehr als glücklichen Donaueschinger Sieg her. Der FC Überlingen dagegen hat sich für eine überaus couragierte und spielstarke zweite Halbzeit nicht belohnt. (gh)

Tore: 0:1 (15.) Ohnmacht, 0:2 (35.) Ganter, 1:2 (59.) Romeo, (60.) 2:2 P. Sandhas; 2:3 8(7.) Schneider. – SR: Mera-Linz (Schopfheim). – Z: 150.

