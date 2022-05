Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Überlingen 0:8 (0:2). Haushoch mit 8:0 besiegt der FC Überlingen den Tabellenvorletzten FC Schonach und bleibt damit im Aufstiegsrennen.

Von Anfang an waren die Gäste gegen eine Schonacher Elf, die zu großen Teilen aus sehr jungen oder gar A-jugendlichen Spielern bestand, klar überlegen. Dass es zur Pause nach Toren von Andreas Romeo und Marc Kuczkowski „nur“ 0:2 stand, lag an der schlampigen Chancenverwertung der Gäste.

Was sie in Durchgang eins ausließen, holten sie allerdings nach der Pause konsequent nach. Weil zudem bei den Schonachern nach und nach die Kräfte schwanden, wurde das Ergebnis zum Ende hin sehr deutlich. Marc Kuczkowski erzielte insgesamt drei Treffer und baute damit seine Führung in der Torjägerliste aus, zudem trafen Jannik Gerlach, Philipp Dietrich, Daniel Sandhas und nochmals Andreas Romeo. Tore: 0:1 (12.) Romeo, 0:2 (25.) Kuczkowski, 0:3 (57.) Gerlach, 0:4 (59.) Kuczkowski, 0:5 (68.) Dietrich, 0:6 (70.) Sandhas, 0:7 (83.) Kuczkowski, 0:8 (85.) Romeo. ZS: 80. SR: Marc Böhler (Obermünstertal).

