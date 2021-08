von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: Türkischer SV Konstanz – FC Überlingen 0:4 (0:1). – In einem guten Landesligaspiel standen die Abwehrreihen des TSV Konstanz und des FC Überlingen auf dem Oberlohn-Sportplatz lange gut. In der 38. Minute konterten die Gäste eiskalt die Konstanzer aus. Nach einem starken Pass in die Spitze stand Tom Öhler frei vor dem Tor des Türkischen SV Konstanz und traf zum 1:0.

Bemühungen des Türkischen SV Konstanz waren zwecklos

Gleich nach Wiederanpfiff war erneut Tom Öhler zur Stelle. Der Überlinger erhöhte in der 47. Minute für die Gäste auf 2:0. Danach machten die Konstanzer Druck aufs gegnerische Tor, doch die Bemühungen wurden nicht belohnt. In der 63. Minute führte ein weiterer schöner Spielzug zum nächsten Treffer des neuen Tabellenführers.

Überlingen neuer Tabellenführer

Dieses Mal war Andre Kohli der Torschütze beim vorentscheidenden 3:0. Kurz vor dem Abpfiff machte dann der Überlinger Torjäger Marc Kuczkowski auch noch seinen Treffer. Er erzielte in der 85. Minute das Tor zum 4:0-Endstand beim dritten Überlinger Sieg in Serie.

Tore: 0:1 (38.) Öhler, 0:2 (47.) Öhler, 0:3 (63.) Kohli, 0:4 (85.) Kuczkowski. – SR: Dorss. – Z: 150.

