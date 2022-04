von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: Türk. SV Konstanz – Hegauer FV 2:5 (2:1). – In einem packenden Landesligaspiel hatten die Einheimischen viele Spielanteile und einige gute Chancen. Ein schöner Pass von Francisco in der neunten Minute sorgte dafür, dass Karacan nur noch zum 1:0 einschieben musste.

Konstanzer Unachtsamkeit nutzt Hegauer FV

Zwei Minuten später wurde Karacan an der Strafraumgrenze gefoult. Den Freistoß wehrte Joel Reichel, der sehr gute Torwart der Gäste, souverän ab. Eine Unachtsamkeit der Einheimischen in der 20. Minute nutzten die Hegauer und Timo Kohler glich zum 1:1 aus. Danach machten die Einheimischen Druck und wurden in der 32. Minute durch ein Tor von Francisco belohnt.

Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste mächtig Druck. In der 56. Minute foulte Koyuncuoglu im Strafraum, sodass Kevin Kohler mit einem Strafstoßtor den Ausgleichstreffer erzielen konnte.

Freistoß führt zum 3:2 für den Hegauer FV

Bei einem Freistoß drei Minuten später konnte Rafael Meier dank einer Unachtsamkeit der Abwehrspieler der Heimmannschaft zum 3:2 vollenden. In der 75. Minute verwandelte Alexander Schneider einen Freistoß durch die Konstanzer Mauer zum 4:2. Kurze Zeit später traf Raffaele Care zum 5:2.

Tore: 1:0 (9.) Karacan, 1:1 (24.) Kohler, 2:1 (32.) Francisco, 2:2 (56.) Kohler, 2:3 (59.) Mayer, 2:4 (75.) Schneider, 2:5 (78.) Care. – SR: Wenzel.

