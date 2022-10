von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: Türk. SV Singen – FC Bad Dürrheim 3:1 (1:1). – Nach den zwei Niederlagen zuletzt war der Türkische SV Singen sehr fokussiert, das Ruder herumzureißen. Und der Start gelang: Volkan Bak setzte sich links gut durch, drang in den Strafraum ein und bediente seinen Bruder Batuhan, der am kurzen Pfosten den Ball ins Tor beförderte.

1:1 zur Pause trotz früher Führung des TSV

Die Gastgeber waren danach weiter überlegen, versäumten es aber, die Führung auszubauen. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld erkämpfte sich der FC Bad Dürrheim den Ball. Eine schöne Kombination über rechts vollendete Tian Jallow mit dem verdienten Ausgleich. So ging es in die Kabinen.

TSV Singen gelingt Führung zum 3:1-Endstand

Nach dem Wechsel präsentierte sich der Aufsteiger wieder besser. Eine Flanke von Giacinto Martinelli kam zu Veysel Kayantas, der den Türkischen SV per Kopf wieder in Front brachte. Danach hatten die Gastgeber endgültig Oberwasser. Volkan Bak verpasste es bei zwei hochkarätigen Gelegenheiten, die Führung auszubauen, seinen Schuss in der 72. Minute konnte Marcel Simsek aber zum 3:1 verwerten. Der TSV hatte noch weitere Möglichkeiten, es blieb aber beim 3:1.

Tore: 1:0 (3.) B. Bak, 1:1 (23.) Jallow, 2:1 (63.) Kayantas, 3:1 (72.) Simsek. – SR: Schätzle. – Z: 230.

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3 finden Sie hier: