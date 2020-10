Die Konstanzer holen einen frühen 0:2-Rückstand auf und gleichen noch vor der Pause aus. In den zweiten 45 Minuten gelingt keiner Mannschaft mehr ein Tor.

Fußball-Landesliga: Türk. SV Konstanz – VfR Stockach 2:2 (2:2). – In einem packenden Landesligaspiel erwischten die Gäste den besseren Start und gingen durch einen Treffer nach Strafstoß in der sechsten Minute in Führung.Nur wenige