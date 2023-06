Fußball-Landesliga: FC Neustadt – Spvgg F.A.L. 3:4 – In den letzten Minuten der Landesliga-Saison 2022/23 bekamen die Zuschauer im Jahnstadion noch einmal unterhaltsamen Fußball geboten. Am Ende entführte der Gast vom Bodensee drei Punkte und schließt die Saison auf Tabellenplatz sechs ab. Der FC Neustadt steht in der Abschlusstabelle auf Rang 14.

F.A.L. ging früh durch Torjäger Qendrim Krasniqi in Führung (3.). Doch den nächsten Jubel gab es auf Seiten der Hochschwarzwälder. Peter Schubnell sorgte in Minute 27 für das 1:1. Johannes Reichle brachte die Gäste zwar vier Minuten später erneut in Führung. Doch wiederum Schubnell ließ weitere drei Minuten später das 2:2 folgen.

Nach gut einer Stunde ging F.A.L. zum dritten Mal in Führung. Krasniqi stellte in der 61. Minute auf 2:3. In der 80. Spielminute legte Nico Hübschle das 2:4 nach. Schubnell verkürzte zwar kurz vor dem Abpfiff (88.) mit seinem dritten Treffer auf 3:4, die Niederlage konnten die Neustädter aber nicht mehr abwenden.

Tore: 0:1 (3.) Krasniqi, 1:1 (27.) Schubnell, 1:2 (33.) Reichle, 2:2 (36.) Schubnell, 2:3 (61.) Krasniqi, 2:4 (80.) Hübschle, 3:4 (88.) Schubnell; SR: Johannes Bacher

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: