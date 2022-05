Das Spiel war noch keine Minute alt, da hätte Berg bereits die Führung erzielen können. Nach Zuspiel von Leifert zielte er knapp vorbei. Nur 60 Sekunden später verzog Schairer aus kurzer Distanz. Nach einer guten Viertelstunde fehlte bei einem Schuss aus der Distanz von Berg nicht viel.

Das Spiel war mit der Begegnung aus der Hinrunde nicht zu vergleichen. Die SG machte Druck, war präsent in den Zweikämpfen und stand defensiv sicher.

Fußball Benjamin Heim wird zur neuen Saison Trainer beim FC Hilzingen Das könnte Sie auch interessieren

Der SC hatte lediglich Standards zu verzeichnen, die einen Hauch von Gefahr brachten – aber Schmid war zur Stelle. Der erste Abschluss aus dem Spiel heraus gelang in der 40. Minute, ging aber weit über das Tor . Bei einem scharf aufs Tor gebrachten Freistoß von Klökler konnte SC-Keeper Abaz kurz vor der Pause klären.

Zweit Platzverweise bei den Gästen

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte machten die Hausherren Druck, diesmal war es Moser, der das Tor knapp verfehlte. In Minute 57 sah Faude die Ampelkarte. Doch wie so oft merkte man vorerst nichts davon, denn die SG verlor nun etwas den Faden, was Gottmadingen aber nicht ausnutzen konnte. Nach einer weiteren Viertelstunde waren die Hausherren wieder zurück im Spiel. In Minute 72 zögerte Schairer zu langer, Moser verzog in Folge. Ein Kopfball von Büttner geriet zu zentral (75.).

Fußball Dominik Rummler vom FC 03 Radolfzell ist der Torschütze des Monats April – mit Video des Treffers! Das könnte Sie auch interessieren

In der 85. Minute jubelte die SG bereits, doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht an, obwohl ein gegnerischer Spieler, der im Toraus lag, dies aufhob.

Spätestens nach einem weiteren Platzverweis in der 87. Minute schwanden bei den Gästen die Kräfte, die SG fuhr einen Angriff um den anderen. Doch trotz fünf minütiger Nachspielzeit sollte kein Treffer mehr fallen , so dass es nur einen Punkt gab.(Sb)

Tore: keine. – SR: Züfner. – Z: 170